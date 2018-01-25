Главе ПКР не позволили выступить на заседании МПК

Международный паралимпийский комитет (МПК) не разрешил президенту Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиру Лукину выступить с докладом на заседании исполкома организации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПКР.

«Рабочая группа МПК регулярно информирует исполком МПК о прогрессе ПКР касательно выполнения критериев восстановления членства, и доклад рабочей группы МПК запланирован до рассмотрения данного вопроса исполкомом МПК», — говорится в письме главы Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса.

Отмечается, что МПК ценит готовность Лукина присутствовать на заседании и намерение полностью реализовать критерии восстановления.

Заседания исполкома МПК состоятся с 26 по 27 января в немецком Бонне.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских паралимпийцев, принимавших участие в отборе Игр-2018, оказались отрицательными.