Все допинг-пробы российских паралимпийцев, принимавших участие в отборе Игр-2018, оказались отрицательными

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Все 207 допинг-проб, взятых у российских спортсменов, участвовавших в отборочных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, дали отрицательный результат.

Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отмечается, что допинг-пробы были взяты у 67 российских паралимпийцев, претендовавших на участие в Играх в Пхёнчхане, в течение 2017 года.

Ранее сообщалось, что ПКР не рассматривает вопрос расформирования сборной России по следж-хоккею.

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