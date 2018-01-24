Все допинг-пробы российских паралимпийцев, принимавших участие в отборе Игр-2018, оказались отрицательными
Все 207 допинг-проб, взятых у российских спортсменов, участвовавших в отборочных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, дали отрицательный результат.
Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Отмечается, что допинг-пробы были взяты у 67 российских паралимпийцев, претендовавших на участие в Играх в Пхёнчхане, в течение 2017 года.
Ранее сообщалось, что ПКР не рассматривает вопрос расформирования сборной России по следж-хоккею.
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