МПК ожидает, что около 30—35 россиян примут участие в Паралимпиаде-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) ожидает, что квалификационным критериям и условиям для участия в зимней Паралимпиаде 2018 года будут удовлетворять порядка 30—35 российских атлетов.

«Поскольку квалификация на Игры во всех снежных видах спорта продолжится до середины февраля, мы ожидаем, что около 30—35 спортсменов будут соответствовать квалификационным критериям и условиям участия», — говорится в пресс-релизе МПК.

Паралимпиада-2018 пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее глава МПК сообщил, что болельщики не смогут проносить российские флаги на арены Паралимпиады-2018.