МПК ожидает, что около 30—35 россиян примут участие в Паралимпиаде-2018
«Поскольку квалификация на Игры во всех снежных видах спорта продолжится до середины февраля, мы ожидаем, что около 30—35 спортсменов будут соответствовать квалификационным критериям и условиям участия», — говорится в пресс-релизе МПК.
Паралимпиада-2018 пройдёт в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.
29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.
Ранее глава МПК сообщил, что болельщики не смогут проносить российские флаги на арены Паралимпиады-2018.