Глава МПК сообщил, что болельщики не смогут проносить российские флаги на арены Паралимпиады-2018

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что болельщики не смогут пронести на трибуны арен зимней Паралимпиады 2018 года, российские флаги.

«Согласно политике продажи билетов и проведения соревнований, на стадионы нельзя проносить флаги любой страны, не участвующей в Играх. Членство российского комитета не восстановлено, что юридически означает, что Россия не выступает в Пхёнчхане», — заявил Парсонс на пресс-конференции.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что МПК запретил использование российской символики на Паралимпиаде-2018.

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