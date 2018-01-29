Глава МПК сообщил, что болельщики не смогут проносить российские флаги на арены Паралимпиады-2018
«Согласно политике продажи билетов и проведения соревнований, на стадионы нельзя проносить флаги любой страны, не участвующей в Играх. Членство российского комитета не восстановлено, что юридически означает, что Россия не выступает в Пхёнчхане», — заявил Парсонс на пресс-конференции.
29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что МПК запретил использование российской символики на Паралимпиаде-2018.