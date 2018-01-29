МПК запретил использование российской символики на Паралимпиаде-2018
Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что использование российской символики во время зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будет запрещено.
Об этом сообщает пресс-служба МПК.
Отмечается, что российские паралимпийцы будут выступать в нейтральной форме, а использование российских флагов на Играх не будет разрешено.
Ранее сообщалось, что МПК разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.
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