МПК запретил использование российской символики на Паралимпиаде-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что использование российской символики во время зимних Паралимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будет запрещено.

Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Отмечается, что российские паралимпийцы будут выступать в нейтральной форме, а использование российских флагов на Играх не будет разрешено.

Ранее сообщалось, что МПК разрешил российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.