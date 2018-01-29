Шестикратный чемпион Паралимпиады: решение МПК скорее положительное

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Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить российских спортсменов на Паралимпиаду в Пхёнчхане в нейтральном статусе и назвал его положительным.

«Решение МПК скорее положительное. Оно демонстрирует прогресс в отношениях с международным комитетом. Хорошо, что хоть кто-то сможет поехать в Пхёнчхан. Остаётся порадоваться за ребят и пожелать им удачи. Для спортсменов Паралимпиада — это пик. Они готовились к ней четыре года. Но наверняка критерии для приглашения на Паралимпиаду будут очень жёсткими. К сожалению, поехать смогут далеко не все, а только 30—35 человек. Трудно сказать, кого в итоге допустит МПК. А что касается выступления под паралимпийским флагом, то не считаю это чем-то страшным, ведь мы будем прекрасно знать, какую страну представляют ребята. И в медальном зачёте их успехи будут отражаться», — заявил Шилов в интервью RT. 

Ранее депутат Госдумы и известный в прошлом боксёр Николай Валуев назвал вердикт МПК в отношении российских паралимпийцев «спланированной историей».

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