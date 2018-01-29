Валуев об участии россиян в Паралимпиаде под нейтральным флагом: это спланированная история

Депутат Госдумы и известный в прошлом боксёр Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT участие российских спортсменов в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

«Всё точно так же, как и с олимпийцами. У меня вообще очень негативное отношение к руководителю МПК и ко всем, кто там так или иначе какие-то решения принимает. Это спланированная история — что с Олимпийскими играми, что с Паралимпийскими», — сказал он.

Валуев также отметил, что нужно оказать всю возможную поддержку и помощь нашим паралимпийцам.

Ранее пресс-служба МПК сообщила об отказе Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации. Но спортсменам позволено выступить на зимней Паралимпиаде-2018 в качестве нейтральных атлетов.