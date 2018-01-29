МПК: российские паралимпийцы выступят в Пхёнчхане под нейтральным флагом

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RT
В Бонне прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и выступления национальной сборной на Играх в Пхёнчхане. В заседании участвовали глава исполнительного комитета МПК Эндрю Парсонс, председатель совета спортсменов Челси Готелл и директор по вопросам медицины и науки Петер ван де Влит. Функционеры комитета сообщили, что атлеты-паралимпийцы из России выступят на играх в Южной Корее под нейтральным флагом. RT вёл прямую трансляцию.

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