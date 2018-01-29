Без флага, гимна и упоминания России: паралимпийцы из РФ будут выступать в Пхёнчхане в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), но разрешил спортсменам из РФ поехать на Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе. Россияне будут выступать под паралимпийским флагом, а если победят, то на стадионе прозвучит паралимпийский гимн. Согласно жёстким критериям отбора, в Южную Корею смогут отправиться от 30 до 35 российских спортсменов.

Под паралимпийским флагом

Решения МПК о допуске российских паралимпийцев на Игры в Пхёнчхане болельщики ждали с тревогой. В итоге Паралимпийский комитет России не был восстановлен в правах — и россияне автоматически лишились возможности выступать в Пхёнчхане под своим флагом и с национальным гимном.

В МПК в очередной раз отметили прогресс, достигнутый ПКР за последнее время, но подчеркнули, что два пункта из «дорожной карты» по-прежнему не выполнены. Речь идёт о восстановлении полноценного членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в WADA и признании данных, приведённых в докладе Ричарда Макларена.

РУСАДА же не восстанавливают в правах как раз из-за нежелания России признать верной информацию, предоставленную WADA Григорием Родченковым, на основании которой и был создан этот доклад.

Однако, отмечая прогресс, достигнутый ПКР в области борьбы с допингом, МПК разрешил российским паралимпийцам поехать в Пхёнчхан в нейтральном статусе.

При этом на российских паралимпийцев будут наложены куда более серьёзные ограничения, чем на их коллег из основной сборной.

В частности, упоминания России на их форме не будет нигде. В Южной Корее они выступят в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (Neutral Paralympic Athlete — NPA) под паралимпийским флагом. А в случае победы россиян в их честь будет звучать паралимпийский гимн.

«Я уверена, что они предпочли бы соревноваться под флагом своей страны, как и любой спортсмен. Но нежелание России взять на себя ответственность за самый большой допинговый скандал в истории спорта не должно поощряться», — считает председатель совета спортсменов МПК Челси Готел.

Если на Олимпиаде болельщики смогут проносить на трибуны российские флаги, то на Паралимпиаде на это будет наложен строжайший запрет.

«Согласно политике продажи билетов и проведения соревнований, на стадионы нельзя проносить флаги любой страны, не участвующей в Играх. Членство российского комитета не восстановлено. Юридически это означает, что Россия не выступает в Пхёнчхане», — объяснил президент МПК Эндрю Парсонс.

Reuters

В ограниченном составе

Состав российской сборной будет существенно сокращён. Если на Олимпиаду поедет 169 российских спортсменов, то на Паралимпиаду — от 30 до 35.

«Поскольку квалификация на Игры во всех снежных видах спорта продолжится до середины февраля, мы ожидаем, что 30-35 спортсменов будут соответствовать квалификационным критериям и условиям участия», — говорится в пресс-релизе МПК.

Основным критерием недопуска стало упоминание спортсменов в докладе Макларена.

«Мы задали себе вопрос: сможем ли мы после своих решений посмотреть в глаза спортсменам и сказать им, что сделали всё возможное, чтобы Игры проходили честно? Подобное решение позволяет это сделать. Российские паралимпийцы были участниками системы, поэтому допустить мы можем только тех, кто доказал свою чистоту. Если имена тех или иных спортсменов и функционеров упоминались в докладе Макларена, значит, они не отвечают критериям, необходимым для участия в грядущей Паралимпиаде», — заявил Парсонс на пресс-конференции.

Другим важным условием является прохождение как минимум двух антидопинговых процедур за последние полгода. Это не должно стать проблемой для российских паралимпийцев, которые после получения разрешения выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе тестировались на запрещённые вещества регулярно. Чистоту российских спортсменов признают даже в МПК.

«Российские паралимпийцы проходят регулярные проверки и являются одними из самых изученных спортсменов в мире. Теперь у нас больше уверенности, что антидопинговая система в России не скомпрометирована и действительно работает. Мы также стали свидетелями поведенческих и культурных изменений в области антидопинга со стороны российских спортсменов», — заявил Парсонс.

Также аккредитации на Паралимпиаду не получат функционеры ПКР и члены российского правительства.

«Представители правительства России, включая Министерство спорта, а также члены ПКР не будут аккредитованы на Паралимпийские игры в любом качестве», — говорится в сообщении пресс-службы МПК.

Демонстрация силы

Паралимпийский комитет России пытался добиться восстановления своего статуса в МПК, но так и не дождался положительного решения. Предыдущий отказ пришёл в конце декабря. Однако в начале сентября прошлого года МПК разрешил российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе, чтобы получить возможность квалифицироваться на Паралимпиаду.

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«Парахоккеисты не выступят на Играх: они пропустили шанс отобраться. Но в таких видах, как горные лыжи, биатлон, лыжные гонки и сноуборд, россияне ещё могут получить лицензии. В Рио-де-Жанейро мы не использовали эту схему, так как считали, что в России всё коррумпировано тотально. Однако в настоящее время мы видим прогресс в вопросах восстановления антидопинговой работы в России, в изменении культуры и принципов выстраивания деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА)», — отмечал теперь уже экс-глава комитета Филип Крэйвен.

Следует отметить, что первое же выступление российской сборной на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в канадском Кэнморе произвело фурор. Команда России, выступающая под названием NPA (Neutral Para Athlethes), не встретила со стороны соперников практически никакого сопротивления. Российские лыжники и биатлонисты завоевали в сумме 59 медалей: 21 золотую, 21 серебряную и 17 бронзовых. Второе место в неофициальном общекомандном зачёте заняла команда Франции, на счету которой лишь четыре золотые награды, третье — команда Германии с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.