Парсонс: если имена спортсменов упоминались в докладе Макларена, значит, они не подходят для участия в Паралимпиаде-2018

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Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс прокомментировал решение допустить российских паралимпийцев к участию в зимней Паралимпиаде-2018.

«Мы задали себе вопрос, сможем ли после собственных решений посмотреть в глаза своих спортсменов и сказать им, что сделали всё возможное для того, чтобы игры проходили честно. Подобное решение позволяет это сделать. Российские паралимпийцы были участниками системы, поэтому допустить мы можем только тех, кто доказал свою чистоту. Если имена тех или иных спортсменов либо функционеров упоминались в докладе Ричарда Макларена, значит, они не подходят по критериям для участия в грядущей Паралимпиаде», — заявил Парсонс на пресс-конференции.

29 января МПК объявил, что российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что представители Минспорта и ПКР не получат аккредитацию на Паралимпиаду-2018.

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