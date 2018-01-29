Представители Минспорта и ПКР не получат аккредитацию на Паралимпиаду-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что не выдаст аккредитацию на посещение зимней Паралимпиады 2018 года представителям российского правительства и членам Паралимпийского комитета России (ПКР).