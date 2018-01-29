Представители Минспорта и ПКР не получат аккредитацию на Паралимпиаду-2018

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Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил, что не выдаст аккредитацию на посещение зимней Паралимпиады 2018 года представителям российского правительства и членам Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Представители правительства России, включая Министерство спорта, а также члены ПКР не будут аккредитованы на Паралимпийские игры в любом качестве», — говорится в сообщении пресс-службы МПК.

Ранее сообщалось, что МПК запретил использование российской символики на Паралимпиаде-2018.

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