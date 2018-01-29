«МОК себя опозорил»: экс-глава Олимпийского комитета России Тягачёв о недопуске спортсменов в Пхёнчхан

Недопуском целого ряда ведущих российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане МОК дискредитировал себя как организацию. Об этом на специальной пресс-конференции заявил Леонид Тягачёв. Бывший глава Олимпийского комитета России прокомментировал идею бойкота Игр, предложил объединить Министерство спорта и ОКР, а также поделился мнением по поводу того, могут ли действия МОК и WADA развалить олимпийское движение.

«Наши спортсмены стали жертвами большой несправедливости»

— Какие результаты ждут Россию в Пхёнчхане после отстранения целого ряда лидеров отечественной сборной?

— Конечно, в сложившейся ситуации пострадали все: хоккеисты, лыжники, конькобежцы, биатлонисты и другие. В прыжках с трамплина и горных лыжах у нас слабые команды. Есть только Александр Хорошилов, который начинал карьеру, когда я ещё был президентом ОКР. Зато после Олимпиады в Сочи появились хорошие сноубордисты. Скелетонисты могут добиться высоких результатов. А в фигурном катании, к сожалению, разорвали две пары недопуском Ксении Столбовой и Ивана Букина и фактически оставили страну без медалей в этом виде. Но два золота здесь у нас может быть.

— Как вы относитесь к идее бойкота Олимпийских игр?

— На Олимпиаду ехать нужно, и Владимир Путин об этом чётко сказал. Он пошёл навстречу спортсменам и тренерам, понимая, что бойкот исключил бы их из системы мирового спорта на пять-десять лет. Но если перед Олимпийскими играми-2020 в Токио нам опять «отрежут» всю лёгкую атлетику и ещё кого-нибудь за компанию, то делать там будет нечего. Вся страна привыкла к тому, что Россия едет на Олимпиаду выигрывать…

— Как стоит вести себя российским спортсменам, которых не пустили на Олимпиаду?

— Наши спортсмены стали жертвами большой несправедливости. Я просто устал за них переживать. Моё отношение к действиям МОК строго отрицательное. Жёстко смотрит на эту ситуацию и Путин. Мы провели большую работу по реформации спорта, но по нам опять нанесли удар со всей силы. На Олимпиаде отдельные российские спортсмены завоюют медали, но команда вынуждена будет поехать фактически в нейтральном статусе без целого ряда лидеров, тренеров, врачей и прочих специалистов.

Мне неудобно нести ответ за всех российских спортивных чиновников. На мой взгляд, рядом должен сидеть Виталий Мутко и объяснять, почему так получилось. Нельзя закрываться. Александру Жукову тоже следует пообщаться со СМИ, не бояться этого.

— Против России действительно ведётся война?

— Думаю, сложившаяся ситуация заставила задуматься всю страну и побудила каждый день исполнять песню «Варшавянка» о «тёмных силах», которые «нас злобно гнетут», пока мы не победим. А пока нужно поддержать тех спортсменов, которые поедут на Олимпиаду и, главное, подбодрить ребят, не получивших допуск на Игры. Представляю, что творится в душе у Антона Шипулина и Виктора Ана.

— Какова роль международных спортивных федераций в ситуации с недопуском ведущих атлетов из России на ОИ?

— Многие из них, несмотря на решение МОК, позволили пожизненно отстранённым от Олимпийских игр спортсменам принимать участие в соревнованиях под собственной эгидой. Федерации до полного прояснения ситуации не стали «задвигать» наших ребят. Возьмём того же главу Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Он и сейчас хочет, чтобы Шипулин поехал в Пхёнчхан. Потому что если у тебя не пускают на Игры олимпийского чемпиона, то ты, как президент, теряешь свой авторитет. А МОК просто себя опозорил.

«Сейчас многие задаются вопросом: «Если напали на Россию, то почему завтра не атакуют нас?»

— Каким вы видите выход из сложившейся ситуации?

— Дальше так продолжаться просто не может. На сегодняшний день мы являемся подопытными кроликами, над которыми издеваются, как хотят. Мы подали одну заявку, а МОК необоснованно «обрезал» из неё людей, которые никогда не имели никакого отношения к допингу.

Ан написал в МОК письмо с вопросом: «Почему вы меня не допустили?». Ему никто не ответил. А на глав спортивных федераций, видимо, идёт давление извне. Мы должны придумать свою программу и выстроить план, как жить дальше. Может, имеет смысл создать свой олимпийский комитет, подтянуть телевидение и спонсоров, чтобы спортсмены соревновались и зарабатывали? Атлету ведь главное выступать.

Не лишним было бы объединить посты министра спорта и главы ОКР. Ещё после Игр в Ванкувере мы беседовали об этом с Путиным и Дмитрием Медведевым, когда я уходил в отставку из ОКР. Предлагал назначить на пост руководителя оргкомитета сочинской Олимпиады Жукова или тогдашнего управляющего делами президента Владимира Кожина и доверить им министерство спорта. Такая система ведь работает в США, где вообще нет никакого специального министерства. Путину эта идея тогда понравилась, ведь все деньги и всё руководство сосредотачивались бы в одних руках, и возможности воровать просто не было бы. Но эта идея так и не была реализована.

— Насколько реальны опасения, что действия МОК и WADA могут развалить олимпийское движение?

— На сегодняшний день, это, наверное, нереально, но уже сейчас многие задаются вопросом: «Если напали на Россию, то почему завтра не атакуют нас»? Все задумались над выходом из сложившейся ситуации. Многим непонятно, почему комиссия WADA стоит выше МОК. А у нас теперь в МОК представлен только Шамиль Тарпищев. Голосовать от лица России там скоро будет некому.

— Какие изменения в данный момент нужны нашему спорту?

— В стране должна быть выстроена правильная система спорта. Нужно наказывать нерадивых людей, которые не хотят работать. Возьмем, к примеру, синхронное плавание. Каким образом им удаётся добиваться таких высоких результатов? А они трудятся по 24 часа в сутки! Ирина Винер занимается тем же в художественной гимнастике. Такое отношение к делу должно быть у тренеров во всех видах спорта. Для этого некоторых людей нужно убирать, также следует модернизировать медицинский аспект. В этом плане нужно брать пример с Китая, который совершил настоящий переворот в собственной спортивной медицине в преддверии Олимпиады в Пекине. Мы же пока отстаём.

Руководителям российского спорта нечего бояться за себя и свои должности. Переживайте лучше за спортсменов и тренеров. Это им нужно создавать все необходимые условия, знать обо всех проблемах людей, чтобы они могли 24 часа в сутки думать только о работе, а не о посторонних вещах. Я недоволен тем, как относятся к делу в некоторых российских командах. Речь постоянно ведётся только о деньгах, как будто они решают всё. К сожалению, в стране осталось очень мало действительно сильных тренеров, а большие средства, полученные от состоятельных людей, порой идут только во вред. Вспомните того же Михаила Прохорова. Он великолепный человек, очень любит спорт, но, к сожалению, был далёк от биатлона, который взялся финансировать. В итоге деньги испортили ситуацию.