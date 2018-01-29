Тягачёв считает, что глава МОК Бах сейчас делает не то, что хотел бы
«Мы много лет дружим с Томасом Бахом. Помимо того что он отличный фехтовальщик, он ещё и отличный горнолыжник. Мы много общались, разговаривали. Сейчас он делает, мне кажется, не то, что сам бы хотел делать. МОК должен бороться за каждого спортсмена, а сейчас обстановку накаляют политические «звёзды», — заявил Тягачёв на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что президент FIS обратился в МОК за разъяснениями по вопросу допуска россиян к ОИ-2018.