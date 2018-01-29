Тягачёв считает, что глава МОК Бах сейчас делает не то, что хотел бы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачёв высказал мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на данный момент поступает не так, как бы ему хотелось.

«Мы много лет дружим с Томасом Бахом. Помимо того что он отличный фехтовальщик, он ещё и отличный горнолыжник. Мы много общались, разговаривали. Сейчас он делает, мне кажется, не то, что сам бы хотел делать. МОК должен бороться за каждого спортсмена, а сейчас обстановку накаляют политические «звёзды», — заявил Тягачёв на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что президент FIS обратился в МОК за разъяснениями по вопросу допуска россиян к ОИ-2018.