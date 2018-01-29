Тягачёв считает, что глава МОК Бах сейчас делает не то, что хотел бы

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачёв высказал мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на данный момент поступает не так, как бы ему хотелось.

«Мы много лет дружим с Томасом Бахом. Помимо того что он отличный фехтовальщик, он ещё и отличный горнолыжник. Мы много общались, разговаривали. Сейчас он делает, мне кажется, не то, что сам бы хотел делать. МОК должен бороться за каждого спортсмена, а сейчас обстановку накаляют политические «звёзды», — заявил Тягачёв на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что президент FIS обратился в МОК за разъяснениями по вопросу допуска россиян к ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru