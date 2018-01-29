СМИ: Президент FIS обратился в МОК за разъяснениями по вопросу допуска россиян к ОИ-2018

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Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джан-Франко Каспер в письме обратился к спортивному директору Международного олимпийского комитета (МОК) Киту Макконнеллу за разъяснениями причин недопуска российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее.

«Мы с уважением относимся к тому, что МОК отвечает, кого допускать на Игры, а кого нет. Нам ясно, почему российских спортсменов отстранили раньше. Это было связано с проваленными допинг-тестами, а также с тем, что их тренеры и их окружение могли быть вовлечены в противоправные действия по использованию допинга. К сожалению, последний список российских спортсменов, не приглашённых на Игры, вызывает большие вопросы», — приводит текст письма «Чемпионат».

Каспер отмечает, что FIS и другие федерации узнали о решениях по допуску россиян из прессы, а не от официальных представителей МОК.

«Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК. Недопуск этих российских спортсменов можно рассматривать в том ключе, что они употребляли допинг. А это уже, в свою очередь, даёт понять, что федерации зимних видов спорта плохо выполняли свои обязанности и проглядели эти случаи. Это ставит под сомнение нашу компетентность. Сейчас мы не можем дать внятного ответа нашему совету директоров и членам национальных ассоциаций, а также средствам массовой информации по поводу того, почему было принято такое решение», — также говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Ассоциация зимних видов спорта потребовала у МОК разъяснений по поводу неприглашения россиян на ОИ-2018.

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