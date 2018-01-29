«Обнародовать все сведения мы не можем»: глава МПК о доказательствах «господдержки допинга» в России

Решение Международного паралимпийского комитета направлено на то, чтобы побудить Россию признать существование в стране государственной системы поддержки допинга. Об этом в интервью RT заявил президент МПК Эндрю Парсонс. При этом функционер отметил, что предать огласке доказательства в организации не могут из-за конфиденциальности информации. Директор МПК по науке и медицине Петер ван де Влит в свою очередь призвал дождаться дальнейших разъяснений информации о дефекте в новых контейнерах для антидопинговых проб.

Эндрю Парсонс: «Если болельщики вывесят российские флаги, МОК будет с этим разбираться»

— Одним из условий восстановления членства ПКР в МПК является признание Россией факта создания государственной системы поддержки допинга. Россия же отказывается его признавать, поскольку очевидных доказательств существования такой системы до сих пор не представлено. Из-за этого в вопросе выполнения данного критерия стороны ходят по кругу. Если у WADA есть соответствующие доказательства, почему бы их наконец-то не опубликовать?

— Мы надеемся, что объявленное сегодня решение МПК побудит Россию изменить свою позицию. Дело в том, что единогласное решение исполкома не восстанавливать Паралимпийский комитет России в правах было мотивировано именно невыполнением определённых условий, а именно полного восстановления аккредитации РУСАДА со стороны WADA. А Всемирное антидопинговое агентство, в свою очередь, выдвигает в качестве условия для этого полное признание Россией систематических махинаций с антидопинговыми пробами.

— И всё же, если у WADA есть неопровержимые доказательства существования такой системы, разве им не следует их предъявить?

— В настоящее время ведётся серьёзное расследование, и обнародовать все имеющиеся сведения мы не можем, потому что какие-то из них являются конфиденциальными, и если предать огласке всё, это может повредить расследованию.

Но те факты, которыми мы уже располагаем, однозначно указывают на существование в России такой системы, поэтому мы убеждены, что это России следует выступить с признанием.

— WADA сообщило о предположении, будто новые контейнеры для антидопинговых проб легко вскрыть, если их заморозить. Что это означает для Международного паралимпийского комитета? Нет ли у вас опасений по поводу состоятельности будущих проб на допинг?

— Соответствующие заявления появились в прессе буквально накануне. Мы, конечно же, испытываем определённую озабоченность в этой связи, но нам, в частности мне, требуется больше информации, прежде чем я смогу сказать что-то более конкретное. Необходимо сначала всё выяснить.

— Предположим, что Россия так и не согласится признать факт создания государственной системы поддержки допинга, а WADA, в свою очередь, не восстановит в правах РУСАДА. Что тогда?

— В настоящее время мы думаем о зимней Паралимпиаде в Пхёнчхане, и наше решение допустить к участию в ней нейтральных спортсменов из России касается именно этих Игр. После Пхёнчхана исполком МПК соберётся ещё раз и примет решения относительно дальнейших мер, в частности применительно к летним Паралимпийским играм в Токио в 2020 году. А нынешние решения касаются непосредственно Игр в Пхёнчхане.

— Согласно решению, российские паралимпийцы должны будут выступать в Пхёнчхане в нейтральной форме и под флагом МПК. Эти правила действуют ещё с сентября 2017 года и соблюдались на квалификационных соревнованиях. Однако на Играх в Пхёнчхане будет куда больше зрителей, чем на любых соревнованиях уровнем ниже, и к ним будет приковано внимание всего мира. Что произойдёт, если, допустим, кто-то из болельщиков, радуясь победе спортсмена из России, развернёт на трибунах российский флаг? Неужели в объективы телекамер попадут сцены того, как людей, болеющих за Россию, принудительно уводят или отнимают у них флаги?

— Мы надеемся, что решение МПК будет выполняться, а ПКР со своей стороны примет необходимые меры для того, чтобы нейтральные паралимпийцы не оказывались в подобных ситуациях. Кроме того, для зрителей на Играх существуют правила допуска на спортивные сооружения, за соблюдение которых отвечает местный оргкомитет. Согласно этим правилам, на трибунах не допускается присутствие флагов государств, не участвующих в Играх. Это касается не только России, но и других стран, не принимающих участия в Играх. Так что обеспечить необходимые условия для нейтральных и прочих спортсменов — это обязанность оргкомитета.

— А у вас есть план действий во избежание скандала на случай, если подобное всё же случится?

— Если такое случится, мы будем с этим разбираться. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что оргкомитет Паралимпиады выполнит свои обязанности и гарантирует, что посторонних флагов на трибунах не появится.

Петер ван де Влит

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© dpa / Marius Becker

Петер ван де Влит: «Ожидаем заявлений и сообщений со стороны WADA или производителя пробирок — компании Berlinger»

— WADA сообщило о предположении, будто новые контейнеры для антидопинговых проб, поставляемые компанией Berlinger, легко вскрыть, если их заморозить. Разве это не ставит под сомнение состоятельность будущих проверок на допинг?

— Мы получили информацию об этом накануне. Полагаю, из тех же источников, что и вы. Лично я рад убедиться, что контрольные механизмы WADA действуют, и как только появилось предположение о возможном дефекте, в этом отношении сразу начали принимать меры. Теперь надо дождаться дальнейших разъяснений. У меня в данный момент нет никакой более подробной информации, и я ожидаю дальнейших заявлений и сообщений со стороны WADA или со стороны производителя пробирок — компании Berlinger.

— Сообщается, что новые контейнеры можно незаметно вскрыть, предварительно их заморозив. Это означает, что под вопросом оказывается неприкосновенность контрольных проб спортсменов. Как это может отразиться на международной системе допинг-контроля в целом?

— Контрольные заборы — это важный элемент процедуры тестирования на допинг. Благодаря им спортсмен, чья проба А дала положительный результат, имеет право потребовать вскрыть и проверить его пробу Б. Так что неприкосновенность анализов — это, безусловно, важный аспект. Для антидопинговых лабораторий существуют строгие международные правила по части хранения проб.

Теперь выясняется (опять-таки я читал тот же пресс-релиз WADA, что и вы, и не знаю других подробностей), что одна из лабораторий сообщила о проблемах с некоторыми из пробирок для хранения контрольных проб. В соответствии с правилами она незамедлительно поставила в известность WADA.

Если не ошибаюсь, в пресс-релизе сообщается, что соответствующее сообщение поступило 19 января. Сегодня у нас 28 января. Значит, по этому сообщению немедленно была начата проверка. Теперь надо просто дождаться дальнейших заявлений и шагов.

— А что это означает для тех спортсменов, которые проходят тестирование на допинг в данный момент и у которых проба А дала положительный результат, а теперь должен быть контрольный анализ по пробе Б?

— Прежде всего следует разобраться, какие анализы собирались в какие пробирки и в какой период времени. Новое поколение пробирок BEREG-KIT Geneva, о котором идёт речь в пресс-релизе, поступило в обращение только в сентябре 2017 года. Так что теперь надо выяснить, где, когда и какие антидопинговые органы использовали пробы из таких пробирок.

— Разве эта ситуация не ставит под сомнение надёжность контейнеров, поставляемых компанией Berlinger, ведь и предыдущее поколение пробирок разрабатывали тоже они?

— Пока что у меня нет ответа на этот вопрос. Нужно дождаться результатов разбирательства. Тогда можно будет решать, что делать по этому поводу дальше.

— Важным основанием для обвинений в адрес России стала информация о наличии отметин на горлышках контейнеров предыдущего поколения, указывающих на то, что их, возможно, вскрывали. Как вы думаете, в свете новых сообщений этот аргумент может быть пересмотрен?

— Новые сообщения касаются контейнеров нового типа, которые используются только с сентября 2017 года. В ходе исследований, проведённых на данный момент, на них были выявлены отметины другого характера. Следы вскрытия, обнаруженные на старых пробирках, совершенно с этим не связаны. Так что я пока не стану спешить с выводами: в данный момент этот вопрос должны тщательно изучить.