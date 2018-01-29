WADA исследует возможные проблемы безопасности новых контейнеров для допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о начале исследования вопроса о потенциальной возможности вскрытия контейнеров для допинг-проб нового поколения.

Как говорится в пресс-релизе WADA, кёльнская лаборатория проинформировала агентство, что контейнеры нового поколения могут быть вскрыты вручную после заморозки.

Отмечается, что, поскольку проба Б, которую сдают спортсмены на случай необходимости подтвердить результаты исследования пробы А, хранится именно в замороженном виде, WADA обратилось к производителю контейнеров за информацией о наличии потенциальной уязвимости.

Производитель сообщил, что в ходе проведённых проверок проблема не была выявлена.

Несмотря на это, WADA продолжит своё исследование данного вопроса.

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