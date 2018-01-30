«Поймали придурка и вытащили за границу»: как в России отреагировали на новый фильм ARD о Родченкове и допинге

Новый фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта, в котором звучат обвинения в адрес российских властей якобы от имени экс-директора Антидопингового центра, информатора WADA Григория Родченкова, вызвал жёсткую реакцию в России. Так, президент России Владимир Путин заявил, что словам бежавшего в США учёного нельзя доверять, так как это «показания придурка с очевидными проблемами психики». Путин подчеркнул, что Родченков теперь находится под контролем американских спецслужб. А экс-глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики России Валентин Балахничёв выразил уверенность, что беглец и далее будет выдвигать необоснованные обвинения против бывшей родины.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков вновь напомнил о себе: о сбежавшем в США учёном сняли новый документальный фильм в Германии. В ленте немецкого журналиста Хайо Зеппельта человек, которого представляют как экс-директора российского Антидопингового центра, обвиняет Москву и лично президента Владимира Путина в разработке государственной допинговой программы. По его словам, Путин сам дал поручение ФСБ помогать в сокрытии применения допинга и «решать определённые вопросы».

«Конечно, это всё шло с самого верха, от президента. Только глава государства может заставить ФСБ заняться этим специфическим делом. Я уверен, что Владимир Путин узнавал все подробности от Виталия Мутко. Последний сам мне говорил, что президент России знает обо мне», — заявил Родченков, на которого в России заведены три уголовных дела.

Реакция на новые обвинения не заставила себя ждать. Так, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал слова Родченкова клеветой и напомнил о его тёмном прошлом и проблемах с законом.

«Это очередная клевета, которая не имеет под собой ни единого доказательства, ни единой индикации, которые могли бы восприниматься как доказательство или как намёк на то, что это может быть правдой. Родченков объявлен в розыск российскими правоохранительными органами и находится в России под следствием. Он личность весьма одиозная — не в ладах с законом, имеет проблемы, связанные, скажем так, с достаточно сильной моральной неустойчивостью. Очевидно, что он не может восприниматься как источник, который мог бы заслуживать хоть какого-то доверия», — сказал Песков.

Позднее высказался о Родченкове и Владимир Путин. Президент страны тоже считает, что информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) нельзя доверять.

«Вцепились в этот мельдоний — а потом не знали, что с этим делать. Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его за границу. У человека явно проблемы с законом — он же говорит, что занимался противозаконной деятельностью. Его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией. У него были попытки суицида, о чём он рассказывает. Но, дай бог ему здоровья, пускай он поправится. Но это же о чём-то говорит, о проблемах. И всё основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще по жизни?» — задаётся вопросом глава государства.

В том же ключе высказался руководитель информационной службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов.

«Ну послушайте, я даже не знаю, как на это реагировать... А завтра Родченков скажет, что марсиане прилетали. Он чего только не говорил! Он такое говорил, что уже смешно даже реагировать на это. Но если кому-то нужно, чтобы в это поверили, — в это обязательно кто-то поверит. Придумать и сказать можно что угодно — сейчас время такое», — заявил он в разговоре с ФАН.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв в разговоре с RT предположил, что на этом беспочвенные обвинения Родченкова не закончатся — в дальнейшем они будут касаться уже летних видов спорта.

«Я ещё в 2016 году предупреждал, что Родченков не ограничится лёгкой атлетикой. Ему неинтересны такие мелкие фигуры, как Балахничёв и тренеры. Его конечной целью будет государство. Это часть гибридной войны. Мы допустили ошибки, надо это признать, и в итоге спорт, одна из важных частей государственной политики, оказался под ударом. Возможно, нам стоит подумать над сменой модели — уйти от государственного подхода, чтобы было как в США, где сейчас и живёт провокатор последних печальных событий. Стратегия спорта в Российской Федерации должна быть переписана в соответствии с актуальными требованиями. А что касается обвинений в адрес Путина, то ясно, куда это приведёт. Я боюсь, что на этом не закончится. После зимних соревнований наступят летние, и наши коллеги из западных стран продолжат использовать спорт как средство антипропаганды России», — сказал Балахничёв.

Бывший казначей Международной ассоциации легкоатлетических федераций также прокомментировал заявления Родченкова о том, что допинговая программа в России действовала не только во время Олимпиады в Сочи, но и на летних соревнованиях.

«Перепроверка проб показала, что некоторые спортсмены на самом деле употребляли допинг, в том числе в составе сборной России. Отрицать этого мы не можем. Но существование системы и участие в этом федерации я опровергаю. В спорте есть экономическая подоплёка злоупотреблений допингом. Огромные премиальные не всегда рационально распределяются и могут сильно «мотивировать». Я не знаю о связях Родченкова со спортсменами, но сговор между ними мог быть», — добавил Балахничёв.