«Это эпидемия»: половина участников ЧМ-2011 по лёгкой атлетике признались в употреблении допинга

Почти половина участников чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года и прошедших одновременно с ним Панарабских игр признались, что употребляли допинг. Такие данные предоставила группа учёных, проводившая анонимный опрос во время соревнований. Исследователи действовали с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое сознательно не стало публиковать данные. Подробности нового допингового скандала — в материале RT.

Научный журнал Sports Medicine опубликовал в январском номере результаты исследования группы учёных на тему распространённости допинга в спорте. Оно было проведено по заказу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Учёных попросили провести анонимный опрос с целью выяснить, как много спортсменов употребляют допинг или пользуются запрещёнными методами с целью улучшения своих результатов.

Исследователи выбрали для проверки два крупных турнира, прошедших в 2011 году, — чемпионат мира по лёгкой атлетике в Тэгу и Панарабские игры в Дохе. Участие в опросе было абсолютно добровольным, и в обоих случаях удалось собрать значительное число респондентов. Так, предложение ответить на вопросы получили 1290 участников чемпионата мира из 1841, и 1203 ответили согласием. На соревнованиях арабских стран опрос проходил среди двух разных групп, и дальнейшему исследованию подверглись результаты только одной из них, в которую вошли 965 человек.

На чемпионате мира шестеро волонтёров постарались опросить участников всех дисциплин и представителей всех стран. Они выдавали спортсменам планшет с вопросами. Спортсмены могли в любой момент прервать анкетирование, нажав на красную кнопку внизу экрана.

Первым делом легкоатлеты должны были определиться с языком. Всего для выбора был доступен 21 язык. Далее спортсменов просили назвать дату рождения любого близкого им человека. Если легкоатлет выбирал число от 1 до 10, то его просили уточнить, родился человек с января по июнь или нет, и на этом опрос заканчивался. Если же спортсмен выбирал число от 11 до 31, то далее следовал вопрос про допинг. Участников просили ответить «да» или «нет» на вопрос: «Нарушали ли вы сознательно антидопинговые правила за последние 12 месяцев?» Выступавшим на Панарабских играх спортсменам также предложили ответить на вопрос: «Использовали ли вы растительные, минеральные или витаминные добавки за последние 12 месяцев?»

Результаты опроса получились впечатляющими. 43,6% участников чемпионата мира по лёгкой атлетике и 57,1% участников Панарабских игр ответили утвердительно на вопрос об использовании допинга за последний год. Об употреблении различных добавок заявили 70,1% спортсменов.

Исследователи сделали вывод, что допинг — широко распространённое явление среди ведущих спортсменов. При этом авторы статьи отметили, что уличить атлета в применении допинга не так просто — лишь 1-2% сданных допинг-проб показывают положительный результат.

Один из исследователей, научный сотрудник Университета Северного Колорадо Джей Шаффер признался, что обнаруженные цифры удивили его.

«Предметом нашего исследования были два спортивных мероприятия международного уровня по лёгкой атлетике. По нашим оценкам, в первом и втором случае допинг употребляли 44% и 57% спортсменов соответственно. Таких высоких показателей мы не ожидали. По итогам проведённого исследования могу охарактеризовать эту ситуацию не иначе как эпидемию. Получается, что половина участников международных соревнований по лёгкой атлетике употребляют тот или иной вид допинга. Это говорит о том, что в данной сфере назрела серьёзная проблема», — прокомментировал результаты Шаффер.

Эти данные были опубликованы лишь спустя несколько лет, и остаётся неясным, почему IAAF и WADA скрывали их от общественности так долго. Подобные результаты требуют тщательного расследования практически во всех странах мира, однако международные организации заинтересовались только Россией, когда в 2014 году вышел первый фильм Хайо Зеппельта о допинге в лёгкой атлетике.

Причём в 2013 году уже произошла частичная утечка данных — об этом сообщала газета The New York Times.

Соавтор исследования, профессор здравоохранения Кингстонского университета Андреа Петроци отмечает, что даже если какие-то цифры оказались завышенными, то с учётом всех поправок ситуация всё равно вызывает крайнюю обеспокоенность. Ей и её коллегам не удалось точно выяснить, сколько спортсменов действительно употребляют допинг, но она полагает, что таковых может быть очень много.

«Проблема, несомненно, есть. Но судить о её масштабах, не зная точной оценки уровня распространённости, невозможно. Даже если мы, чисто гипотетически, возьмём за основу более низкий показатель — 10%, который, по-моему, не отражает действительность, то и в этом случае важно разобраться в том, кто входит в эти 10%. Если среди них победители соревнования, то проблема обстоит очень серьёзно. В настоящий момент, по оценкам опубликованного нами исследования, доля спортсменов, употребляющих допинг, довольно высока. Цифры вызывают опасения, и мы плохо представляем, сколько спортсменов на самом деле соблюдают антидопинговые нормы», — заявила Петроци.