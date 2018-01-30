Заварзина: смотрю на бумажки, присланные МОК, и всё ещё в шоке

Российская сноубордистка Алёна Заварзина рассказала о документах, которые она получила от Международного олимпийского комитета (МОК) на подпись перед зимними Играми 2018 года в Южной Корее.

«Получила правила нахождения на Олимпиаде. Нам постоянно присылают какие-то бумажки на подпись. Там нет прав, одни обязанности. Это уже моя третья Олимпиада, но такого ещё не видела. «Я подтверждаю, что не употребляла допинг». «Я подтверждаю, что против меня не ведутся расследования». Это что за атмосфера вообще? Смотрю на эти бумажки — и всё ещё в шоке», — приводит слова Заварзиной «Матч ТВ».

Она отметила, что на Играх-2018, возможно, не будет жить в Олимпийской деревне.

«Слышала, что сноубордисты, которые выступают в горном кластере, поселятся на другом курорте. Ну и слава богу. Чтобы ходить в столовую и ловить косые взгляды? Пошли они на фиг. На церемонию открытия мы не поедем. Да и на закрытия — тоже. Нам нужно приехать в Корею, отработать и улететь обратно», — добавила россиянка.

Ранее Заварзина рассказала, как относится к выступлению на ОИ-2018 под нейтральным флагом.