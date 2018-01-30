Сноубордистка Заварзина рассказала, как относится к выступлению на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Российская сноубордистка Алёна Заварзина высказала своё мнение о выступлении на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее под нейтральным флагом.

«Я русская. У меня на лице написано, что я русская. Мне очень обидно, что не будет гимна и флага. Мне кажется, что это нечестно. Но я хочу туда поехать, чтобы показать всем, что нельзя так с нами поступать, что, несмотря ни на что, мы вас порвём», — приводит слова Заварзиной «Матч ТВ».

Она отметила, что обсуждала со своим мужем, двукратным олимпийским чемпионом по сноуборду Виком Уайлдом, сложившуюся вокруг Олимпиады ситуацию.

«Вик спросил: «Если меня не пустят, ты поедешь?» Я сначала сказала: «Да». Но потом, подумав, ответила: «Нет. Конечно откажусь». Если бы кого-то из нас исключили, то это было бы очень тяжёлое решение», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что российская конькобежка Ольга Граф отказалась участвовать в ОИ-2018.