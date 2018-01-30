Российская конькобежка Граф отказалась участвовать в ОИ-2018

Российская конькобежка Ольга Граф приняла решение отказаться от выступления на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

На своей странице в Instagram спортсменка написала, что после успеха на Олимпиаде в Сочи она тренировалась с максимальной самоотдачей, чтобы выступить в командной гонке преследования и принести медаль в команду России на ОИ-2018.

Она заявила, что крайне негативно отнеслась к решению Международного олимпийского комитета (МОК) допустить Россию к Олимпийским играм под нейтральным флагом, но готова была отстаивать её честь даже на «дискриминационных и унизительных условиях».

«Но в конце января мы узнали, что большинство спортсменов нашей олимпийской конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх», — отметила Граф.

Конькобежка сообщила, что она рада тому, что МОК признал её чистым спортсменом, но выразила неудовлетворение тем, что более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, которые тоже являются чистыми атлетами, не получили приглашение на Олимпиаду.

«В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане», — подытожила Граф.

Ранее сообщалось, что команда России по хоккею не примет участия в церемонии открытия ОИ-2018 в Пхёнчхане.