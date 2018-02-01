Песков прокомментировал решение CAS по российским спортсменам ОИ-2014 в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Мы неоднократно говорили, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданны, могут быть эффективными и должны продолжаться. И мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле рады за российских спортсменов.

«Удастся ли им принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, не знаю. Вопрос сложный. Но, как мы вам уже говорили неоднократно, на экспертном уровне продолжаются контакты с МОК, и именно в результате этих контактов уже будет выясняться, насколько возможна компенсация той ситуации, которая сложилась», — добавил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит «мирное сражение, правовое сражение за интересы и за права» российских спортсменов.

Ранее стало известно, что CAS удовлетворил апелляции об отстранении Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 российских атлетов.