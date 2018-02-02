«Это не политический акт»: власти Южной Кореи организовали движение в поддержку олимпийцев из России

Правящая партия Южной Кореи организовала движение болельщиков в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. По словам главы Совместной демократической партии Чху Ми Э, этим жестом корейские власти хотели подчеркнуть дружеские отношения между Москвой и Сеулом. В Госдуме РФ отметили, что таким решением южнокорейцы показали свою приверженность олимпийским принципам.

«Решение принято, несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов»

В столице Сеула за неделю до начала Олимпиады прошло торжественное учреждение движения в поддержку российской сборной. От России на мероприятии присутствовал посол страны в Южной Корее Александр Тимонин.

«В России высоко ценят готовность корейских друзей поддержать нашу команду, и мы рассматриваем это как яркое подтверждение высокого уровня отношений между нашими странами и стремления к дальнейшему развитию дружбы и сотрудничества. Для нас особенно важно, что это решение со стороны парламента принято, несмотря на беспрецедентное давление на российских спортсменов, несмотря на попытки международных спортивных чиновников отстранить от участия в Играх многих атлетов из РФ, предъявив им безосновательные обвинения в употреблении допинга», — заявил Тимонин.

Глава правящей Совместной демократической партии Чху Ми Э, в свою очередь, отметила, что приняла решение создать движение в конце прошлого года, во время визита в Россию.

«Наша партия, как мы и обещали, сформировала группу поддержки, которую мы сегодня официально запускаем. Тем самым мы хотим показать, что мы дружим с Россией», — заявила политик.

«Это точно не политический акт»

В России на решение корейцев организовать движение болельщиков отечественной сборной отреагировали с благодарностью. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что хозяева Олимпиады отнеслись к россиянам «по-человечески».

«Это точно не политический акт. Это тот случай, когда акт человеческий. Спортсменам очень тяжело находиться в подобной ситуации — в другой стране, без флага и с небольшим количеством болельщиков, которые могут приехать в связи со сложившимися обстоятельствами. Действия корейцев показали, что они всё понимают. Это лишний раз доказывает, что спорт — это мир», — заявила Журова RT.

По словам депутата, в Южной Корее продемонстрировали, что для них «все равны».

«Именно корейцы, в отличие от многих других, решили, что они должны придерживаться определённых принципов. Они получили право на проведение Олимпиады, долго готовились, население успело пропитаться этими эмоциями и желанием сделать каждого приехавшего человека счастливым. Корейцы показали, что для них все равны», — добавила Журова.

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв подчеркнул, что в Южной Корее не побоялись оказать поддержку россиянам в сложившейся геополитической обстановке.

«Это приятные известия. Я рад, что Южная Корея приняла такое решение. Я был в Тэгу (город в Южной Корее. — RT) в 2011 году и уже тогда почувствовал доброе отношение к россиянам, к нашей команде. Корейцы — очень сильные болельщики и любители спорта. Они активно помогали всем командам, которые приезжали на чемпионат мира по лёгкой атлетике. Хочется выразить им большую благодарность за то, что в такой ситуации они не боятся оказывать содействие. Они не просто гарантируют нам то, что гарантировать должны, а ещё и поддерживают спортсменов», — заявил Балахничёв.

Дружба, проверенная временем

Насколько многочисленно будет объединение, пока не сообщается, но в Южной Корее неоднократно выказывали российским спортсменам поддержку в связи с последними скандалами. Так, перед исполкомом МОК 5 декабря прошлого года, на котором отечественные атлеты получили возможность поехать на Олимпиаду, местная хоккейная ассоциация поддержала коллег из России.

«В течение последнего года Ассоциация хоккея Кореи активнее, чем с какой-либо другой национальной федерацией, взаимодействует с Федерацией хоккея России, в частности в области подготовки к Олимпийским играм. Сборная России стала первой командой, которая провела выставочные матчи на новой хоккейной арене в Пхёнчхане в марте 2017 года. В середине декабря сборная Кореи примет участие в Кубке Первого канала. Во время турнира планируется подписать стратегическое соглашение, в котором будет закреплена ключевая роль России в дальнейшем развитии хоккея в Корее, а Ассоциация хоккея Кореи окажет необходимую помощь Федерации хоккея России в подготовке к Олимпийским играм», — говорилось в официальном письме президента ассоциации Монг Вон Чунга.

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Уже после принятия российскими спортсменами решения поехать на Олимпийские игры председатель оргкомитета Олимпиады Ли Хи Бом тепло высказался в адрес отечественных атлетов.

«Мы поддерживаем решение российских олимпийцев. Даже если спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия Олимпиады», — цитирует Ли Хи Бома агентство Yonhap.

Таким образом, в Южной Корее болельщиков и спортсменов из России ждут с распростёртыми объятиями. К счастью, отечественным любителям спорта — в отличие от атлетов — можно будет демонстрировать на трибунах российский триколор, что официально подтвердили в МОК.

«МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов и не распространяются ни на журналистов, ни на болельщиков. Традиционным символом проекта является сердце, сложенное из ленты цветов российского триколора. Она и будет использоваться в Доме болельщиков. Запрет на национальную символику не касается болельщиков», — приводит ТАСС слова директора Дома болельщиков Олега Румянцева.

По его словам, Пхёнчхан могут посетить несколько тысяч любителей спорта из России.