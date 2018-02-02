Журова назвала актом человечности корейское движение болельщиков в поддержку российских спортсменов

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Анна Лушникова
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова поделилась с RT мнением об учреждённом правящей Демократической партией Республики Корея движении болельщиков, которые будут поддерживать Россию на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.
Журова назвала актом человечности корейское движение болельщиков в поддержку российских спортсменов
  • Светлана Журова
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Это точно не политический акт. Это тот случай, когда акт человеческий. Спортсменам очень тяжело находиться в подобной ситуации в другой стране без флага и с небольшим количеством болельщиков, которые могут приехать в связи со сложившимися обстоятельствами. Действия корейцев показали, что они всё понимают. Это лишний раз доказывает, что спорт — это мир», — сказала она.

Журова также отметила, что корейцы очень гостеприимны, они хотят поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации.

«Именно корейцы, в отличие от многих других, решили, что они должны придерживаться определённых принципов. Они получили право на проведение Олимпиады, долго готовились, население успело пропитаться этими эмоциями и желанием сделать каждого приехавшего человека счастливым. Корейцы показали, что для них все равны», — отметила депутат.

2 февраля в парламентском комплексе Сеула прошла церемония, на которой правящая Демократическая партия Южной Кореи учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать сборную России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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