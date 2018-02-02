Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку спортсменов из России на ОИ-2018

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RT
Правящая Демократическая партия Южной Кореи учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать сборную России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС.
Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку спортсменов из России на ОИ-2018
  • Волонтеры в Пхёнчхане
  • Reuters
  • © Fabrizio Bensch

2 февраля в парламентском комплексе Сеула прошла церемония, на которой присутствовали лидер партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

Чху Ми Э подчеркнула, что договорённость о создании движения болельщиков была достигнута в декабре 2017 года во время встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым.

«Тем самым мы хотим подчеркнуть, что мы с Россией друзья», — отметила Чху Ми Э.

Тимохин, в свою очередь, поблагодарил представителей Демократической партии Южной Кореи, заявив, что подобные действия являются ярким подтверждением высокого уровня отношений между странами.

Ранее сообщалось, что состоялось официальное открытие Олимпийской деревни в Пхёнчхане.

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