Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку спортсменов из России на ОИ-2018

Правящая Демократическая партия Южной Кореи учредила движение болельщиков, которые будут поддерживать сборную России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает ТАСС.

2 февраля в парламентском комплексе Сеула прошла церемония, на которой присутствовали лидер партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

Чху Ми Э подчеркнула, что договорённость о создании движения болельщиков была достигнута в декабре 2017 года во время встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым.

«Тем самым мы хотим подчеркнуть, что мы с Россией друзья», — отметила Чху Ми Э.

Тимохин, в свою очередь, поблагодарил представителей Демократической партии Южной Кореи, заявив, что подобные действия являются ярким подтверждением высокого уровня отношений между странами.

Ранее сообщалось, что состоялось официальное открытие Олимпийской деревни в Пхёнчхане.