Парламент Южной Кореи учредил движение болельщиков в поддержку спортсменов из России на ОИ-2018
- Волонтеры в Пхёнчхане
- Reuters
- © Fabrizio Bensch
2 февраля в парламентском комплексе Сеула прошла церемония, на которой присутствовали лидер партии Чху Ми Э и посол России в Южной Корее Александр Тимонин.
Чху Ми Э подчеркнула, что договорённость о создании движения болельщиков была достигнута в декабре 2017 года во время встречи с президентом Олимпийского комитета России Александром Жуковым.
«Тем самым мы хотим подчеркнуть, что мы с Россией друзья», — отметила Чху Ми Э.
Тимохин, в свою очередь, поблагодарил представителей Демократической партии Южной Кореи, заявив, что подобные действия являются ярким подтверждением высокого уровня отношений между странами.
Ранее сообщалось, что состоялось официальное открытие Олимпийской деревни в Пхёнчхане.