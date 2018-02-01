Состоялось официальное открытие Олимпийской деревни в Пхёнчхане

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Олимпийскую деревню, в которой будут проживать члены делегаций команд — участниц Игр-2018 в Пхёнчхане.
Состоялось официальное открытие Олимпийской деревни в Пхёнчхане
  • Reuters

Об этом сообщает Twitter МОК.

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек. Второй, вмещающий 2700 человек, находится на побережье. Горный кластер будет использоваться для размещения спортсменов только во время Олимпиады, тогда как на побережье будут также проживать участники Паралимпиады.

В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын. 

Ранее первые российские спортсмены вылетели в Южную Корею для участия в Олимпиаде-2018.

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