Состоялось официальное открытие Олимпийской деревни в Пхёнчхане

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах открыл Олимпийскую деревню, в которой будут проживать члены делегаций команд — участниц Игр-2018 в Пхёнчхане.

Об этом сообщает Twitter МОК.

Olympic Winter Games participation expanding: on 1 February, the Olympic Village will open its doors to six new National Olympic Committees https://t.co/mmGNu6PCj0pic.twitter.com/m6IP6AyY7Y — IOC MEDIA (@iocmedia) 31 января 2018 г.

Олимпийская деревня разбита на два кластера. Первый, расположенный в горах, примет 3500 человек. Второй, вмещающий 2700 человек, находится на побережье. Горный кластер будет использоваться для размещения спортсменов только во время Олимпиады, тогда как на побережье будут также проживать участники Паралимпиады.

В официальной церемонии открытия деревни приняли участие глава оргкомитета Игр-2018 Ли Хи Бом и президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын.

Ранее первые российские спортсмены вылетели в Южную Корею для участия в Олимпиаде-2018.