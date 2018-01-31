Первые российские спортсмены вылетели в Южную Корею для участия в Олимпиаде-2018

Российские саночники и шорт-трекисты первыми из отечественных спортсменов вылетели в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что Олимпийская деревня в Пхёнчхане откроется в ближайший четверг, 1 февраля. Ранее сообщалось, что исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации для участия в Олимпиаде-2018.