Первые российские спортсмены вылетели в Южную Корею для участия в Олимпиаде-2018
Российские саночники и шорт-трекисты первыми из отечественных спортсменов вылетели в Южную Корею для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Олимпийская деревня в Пхёнчхане откроется в ближайший четверг, 1 февраля.
Ранее сообщалось, что исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации для участия в Олимпиаде-2018.
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