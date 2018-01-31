Исполком ОКР утвердил состав российской делегации для участия в Олимпиаде-2018

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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав делегации атлетов, официальных и сопровождающих лиц для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

На минувшей неделе Международный олимпийский комитет (МОК) зарегистрировал 169 российских спортсменов и 189 официальных лиц для участия в Играх-2018. Впоследствии конькобежка Ольга Граф, получившая приглашение на Олимпиаду, от участия в соревнованиях отказалась.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты не смогут принять участие в Олимпиаде-2018.

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