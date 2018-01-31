Российские кёрлингисты не смогут принять участие в церемонии открытия Олимпиады-2018

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Российские кёрлингисты не смогут принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборных России по кёрлингу Юрия Шулико.

По словам специалиста, члены женской сборной России по кёрлингу прилетят в Корею только 10 февраля, а у команды по дабл-миксту запланирован матч олимпийского турнира на следующее утро после церемонии открытия Игр.

Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты получили приглашения на Олимпиаду-2018.

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