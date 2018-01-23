Российские кёрлингисты предварительно получили допуск к ОИ-2018
«На встрече в Олимпийском комитете России (ОКР) мы ещё раз проговорили вопросы формы и другие организационные моменты. Мы ещё раз получили подтверждение, что наши спортсмены предварительно допущены к Олимпийским играм, а дальше будем смотреть», — приводит слова Свищёва ТАСС.
На Олимпиаду также отобрались женская сборная России по кёрлингу и команда в дабл-миксте.
Ранее сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.