Российские кёрлингисты предварительно получили допуск к ОИ-2018

Глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв сообщил, что российские кёрлингисты предварительно получили приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«На встрече в Олимпийском комитете России (ОКР) мы ещё раз проговорили вопросы формы и другие организационные моменты. Мы ещё раз получили подтверждение, что наши спортсмены предварительно допущены к Олимпийским играм, а дальше будем смотреть», — приводит слова Свищёва ТАСС.

На Олимпиаду также отобрались женская сборная России по кёрлингу и команда в дабл-миксте.

Ранее сообщалось, что биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов отсутствуют в списке спортсменов, приглашённых на ОИ-2018.