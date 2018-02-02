Экс-глава ВФЛА о корейском движении болельщиков в поддержку России: они не боятся оказывать содействие

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Анна Лушникова
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в разговоре с RT выразил благодарность правящей Демократической партии Республики Корея за учреждённое движение болельщиков, которое будет поддерживать Россию на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Это приятные известия. Я рад, что Южная Корея приняла такое решение. Я был в Тэгу (город в Южной Корее. — RT) в 2011 году и уже тогда почувствовал доброе отношение к россиянам, к нашей команде. Корейцы очень сильные болельщики и любители спорта. Они активно помогали всем командам, которые приезжали на чемпионат мира по лёгкой атлетике. Хочется выразить им большую благодарность за то, что в такой ситуации они не боятся оказывать содействие. Они не просто гарантируют нам то, что гарантировать должны, а ещё и поддерживают спортсменов», — заявил Балахничёв.

Ранее в парламентском комплексе Сеула правящая Демократическая партия Южной Кореи учредила движение болельщиков, которое будет поддерживать сборную России на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

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