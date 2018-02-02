«Рассмотреть все варианты»: в WADA разочарованы решением CAS в пользу российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство не поддержало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских спортсменов. Их бездоказательно подозревали в причастности к неким «допинговым схемам» во время Олимпийских игр в Сочи. Как говорится в пресс-релизе WADA, организация приветствует намерение Международного олимпийского комитета оспорить вердикт в Федеральном суде Швейцарии.

«WADA поддерживает намерение МОК обратиться в суд»

Решение CAS в пользу российских атлетов было негативно воспринято крупнейшими международными спортивными организациями. Спустя буквально пару часов недовольство высказал МОК, а ближе к вечеру его позицию поддержало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«WADA понимает, что это решение вызывает тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать мотивировочную часть и рассмотреть все варианты, в том числе иск в Федеральный суд Швейцарии», — говорится в пресс-релизе.

В агентстве отметили, что факт признания CAS виновными 11 российских спортсменов ещё раз доказывает наличие в стране организованной допинг-системы.

«Апелляции 11 человек были отклонены CAS, что подтверждает выводы Комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с допингом в России. Об этих манипуляциях подробно говорилось в первой и второй части доклада Ричарда Макларена», — напоминают в WADA.

В организации добавили, что не будут более комментировать решение CAS по российским спортсменам, пока не ознакомятся с мотивировочной частью.

«МОК очень огорчён»

Пресс-релиз WADA практически повторил заявление МОК, в котором также говорится о существовавшей в России системе господдержке допинга.

«МОК очень огорчён, что доказательства, по мнению CAS, оказались недостаточными, чтобы подтвердить существование системных манипуляций с антидопинговой лабораторией в отношении других 28 случаев. CAS потребовал ещё более высокий порог в отношении необходимого уровня доказательств, чем комиссия Дениса Освальда», — отметили в комитете.

По горячим следам в МОК заявили о желании обратиться в Федеральный суд Швейцарии.

Недовольство итоговым вердиктом CAS высказали и отдельные спортсмены, которым после оправдания россиян не достанутся медали Игр в Сочи. Так, канадский саночник Самуэль Эдни претендовал на бронзу, но после оправдания Альберта Демченко и Татьяны Ивановой лишился шансов заполучить её, что вызвало у атлета массу негативных эмоций.

«Это сообщение надо видеть. Помимо всего прочего, это очень-очень-очень тёмный день для Олимпийских игр. И это очень-очень-очень тёмный день для чистого спорта. Если такой вообще теперь существует», — написал спортсмен в Twitter.

Вердиктом CAS осталась недовольна и саночница Кэти Юлендер, которая в декабре радовалась отстранению бронзового призёра Сочи Елены Никитиной. Её реакция была понятна, ведь она получала шанс обменять свою «деревянную» медаль за четвёртое место на драгоценную. Теперь этого не произойдёт.

«Я всегда верила и работала на благо олимпийского движения. Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта», — цитирует Юлендер Associated Press.

Также с критикой решения CAS выступили адвокат Григория Родченкова Джим Уолден, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт, и, конечно, автор фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт.

«Никаких оснований для подачи апелляции нет»

Спортивный юрист Артём Пацев, представлявший в Швейцарии интересы российских спортсменов, подчеркнул, что инициатива международных организаций не имеет смысла.

«Никаких оснований для подачи апелляции на решение CAS нет. Во-первых, чтобы подавать апелляцию, нужно узнать мотивированное решение. Во-вторых, апелляции в швейцарский суд могут подаваться на оспаривание решения по процессуальным моментам. Это должны быть грубейшие процессуальные нарушения. Если такие нарушения допущены, тогда есть хоть какой-то шанс на удовлетворение апелляции. Грубейшее процессуальное нарушение — это не уведомлённая о процессе сторона. А очевидно, что это не так в нашем случае. По существу, и по оценке доказательств вообще не пересматриваются швейцарским федеральным судом. Поэтому я вообще никаких оснований для успешной апелляции не вижу», — приводит слова юриста «Чемпионат».

При этом президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью RT объяснила желание МОК (и WADA) подать иск в суд банальным покрывательством.