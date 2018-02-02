«Буду рад, если золото достанется только жене»: Вик Уайлд об Олимпиаде и решении CAS в пользу россиян

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане российский сноубордист Вик Уайлд будет защищать чемпионский титул в параллельном гигантском слаломе. На Играх выступит и его жена Алёна Заварзина, которая тоже поборется за медали. Перед отъездом в Южную Корею, где россияне выступят под нейтральным флагом, Уайлд рассказал RT о подготовке к первенству и прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 отечественных атлетов.

Сноубордист Вик Уайлд — один из четырёх олимпийских чемпионов Сочи, которые в составе российской сборной будут бороться за новые победы в Пхёнчхане. Правда, если четыре года назад он выиграл два золота, то сейчас может рассчитывать на одно — в программе соревнований остался только параллельный гигантский слалом.

В этом сезоне Уайлд не поднимался на пьедестал почёта на этапах Кубка мира. Он дважды доходил до полуфиналов на соревнованиях в Италии, но занимал в итоге четвёртое место. Тем не менее, российский американец по-прежнему считается одним из фаворитов предстоящей Олимпиады. Перед своим сочинским триумфом он тоже берёг силы, чтобы лучше выступить на главных соревнованиях четырёхлетия.

Вместе с Уайлдом в Пхёнчхан отправится его жена Алёна Заварзина, выигравшая в Сочи бронзовую медаль. Сноубордист признался, что будет рад, если она выиграет золото вместо него.

— Как вы отнеслись к новости о том, что 28 российских спортсменов были оправданы Спортивным арбитражным судом?

— Этому решению нельзя не порадоваться. Сложно сказать, смогут ли спортсмены теперь поехать на Олимпиаду. Видимо, нужно ждать ответа от Международного олимпийского комитета. Уверен, что у россиян ещё есть надежда, нужно бороться за право выступить на соревнованиях. Тогда, надеюсь, всё закончится хорошо. Я всего лишь спортсмен, не могу знать, как будет. Почему-то одним приходится решать проблемы, а других МОК сразу признал чистыми и спокойно допустил.

— Что можете передать спортсменам, которым пришлось в суде отстаивать своё честное имя?

— Хочу поздравить с тем, что им удалось добиться справедливости. Им было, конечно, гораздо труднее, чем мне, им пришлось пережить много неприятных минут. Мне бы очень хотелось, чтобы все скандалы наконец-то закончились, и спортсмены вновь только бы тренировались и соревновались.

— С какими мыслями вы летите на Олимпиаду? И насколько высоко оцениваете шансы на медали?

— Мы с Алёной сосредоточены на нашей задаче — борьбе за медали Олимпийских игр. Сейчас нужно абстрагироваться от происходящего в спорте в течение последних полутора лет и сосредоточиться на том, чтобы выложиться на 100%. Олимпиада — важное спортивное событие. И, безусловно, нам во что бы то ни стало нужно показать лучший результат.

globallookpress.com

© Troy Wayrynen/ZUMAPRESS.com

— Что для вас будет важнее в Пхёнчхане — собственный успех или триумф Алёны?

— Вопрос интересный. Казалось бы, я должен сказать, что мой успех важнее, но на самом деле я не могу определиться. Было бы здорово, если бы она завоевала золотую медаль. Ситуация, из серии «50 на 50»: я очень хочу защитить свой чемпионский титул, но в то же время наша семья будет рада и в том случае, если золото достанется только Алёне.

— Считаете ли вы справедливым недопуск российских спортсменов к Играм?

— Во многом это несправедливо. Но, опять же, не в моей компетенции об этом рассуждать. Я не могу контролировать МОК и те решения, которые он принимает. Я в ответе только за самого себя и всеми силами стараюсь завоевать медаль.

— Карьера спортсмена часто коротка, и выпадет ли ещё возможность выступить на ОИ — неизвестно. Вам 31 год. Уже решили, у вас осталась только Олимпиада в Пхёнчхане или же ещё и Пекин в 2022-м?

— Да, у профессиональных спортсменов карьера иногда оказывается не очень долгой. К счастью, в нашем виде спорта она может быть весьма продолжительной. Я в хорошей физической форме. Чувствую себя молодым. Останусь ли в спорте до 2022 года? Вполне вероятно. И если я по-прежнему буду столь же успешен и интересен поклонникам, мне бы хотелось продолжать.