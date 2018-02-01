«Маленький шаг к торжеству правосудия»: как в России отреагировали на оправдание CAS 28 спортсменов

Функционеры, чиновники и спортсмены со сдержанным оптимизмом встретили новость о том, что Спортивный арбитражный суд оправдал 28 российских атлетов. Теперь они получат возможность отправиться в Пхёнчхан. Кроме того, им вернут награды, завоёванные на Играх в 2014 году. В Госдуме это решение назвали «маленьким шагом к торжеству правосудия». В ОКР напомнили, что вердикт суда не гарантирует оправданным спортсменам права поехать на ОИ-2018. О реакции России на приговор CAS — в материале RT.

«Суд во всём разобрался»

Информация о полном оправдании и реабилитации 28 отечественных спортсменов, которых ранее обвиняли в употреблении допинга во время Олимпийских игр в Сочи, произвела в России эффект разорвавшейся бомбы. Неудивительно, что на заседании правительства РФ ей уделили немало внимания.

«Мы никогда не сомневались в том, что наши спортсмены абсолютно заслуженно получили все те медали, которые были завоёваны в Сочи. Хорошо, что судебная инстанция это полностью подтвердила, доказала их чистоту. Это очень важно с точки зрения будущего самих спортсменов и с точки зрения организации работы в спорте высших достижений в нашей стране. Нужно быстрее сделать так, чтобы полностью реабилитированные спортсмены могли воспользоваться теми возможностями, которые перед ними открываются. Спортсмены полностью реабилитированы, и в отношении них никакие запретительные решения больше не действуют, а их биография является абсолютно чистой, и все те награды, которые они приобрели, возвращаются к ним», — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Кратко высказался о произошедшем и вице-премьер Дмитрий Козак.

«Сегодня у нас очень важное событие — Олимпиада в Сочи полностью восстановлена в правах, я вас с этим поздравляю», — приводит слова Козака «Р-Спорт».

В Госдуме актуальную тему также не оставили без внимания. Вице-спикер парламента Игорь Лебедев назвал решение CAS «маленьким шагом к торжеству правосудия», но подчеркнул, что говорить о полной победе России преждевременно.

«Это пусть маленький, но всё-таки шаг к торжеству правосудия. Подобное решение доказывает, что в международном спортивном арбитраже главенствуют не политика и словоблудие, а закон и факты. Это показывает, что не все спортивные институты Запада подвержены влиянию политических сил, которые мечтают стереть спортивный образ и имидж России. Но, к сожалению, на сегодняшний день это не сильно облегчает ситуацию и лишь немного вселяет оптимизм. Россия остаётся отстранённой от участия в Олимпийских играх, ОКР по-прежнему является приостановившим своё членство в МОК. И из этих 28 спортсменов, которые получили положительное решение в суде, насколько я понимаю, большая часть уже закончила свои спортивные выступления. Пока общая картина больше негативная, но маленький сдвиг, слава богу, сделан», — цитирует Лебедева ТАСС.

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В свою очередь, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв подчеркнул, что в России должно быть больше грамотных юристов соответствующего профиля.

«Восстановление в правах части наших атлетов даёт им шанс принять участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а нам — надеяться на новые победы и медали. Мы рассчитывали на положительные решения в суде. В суды нужно подавать всегда, ведь молчание означает согласие с принятыми решениями или обвинениями. Ещё один вывод, который нам нужно сделать после истории с допингом, — это необходимость увеличения числа специалистов в области спортивного права, владеющих иностранными языками и знаниями в области континентального и англо-саксонского права. Также большую роль играет наличие российских представителей в международных организациях. Их число должно быть пропорционально вкладу нашей страны в мировой спорт, а он очень большой», — сказал Дегтярёв в интервью RT.

Депутат выразил надежду на то, что после Игр в Пхёнчхане ОКР будет восстановлен в своих правах, и «скандальную страницу», наконец, перевернут.

«В настоящее время ОКР продолжает исполнять все требования и предписания решения исполкома МОК, вести конструктивный диалог. Наши спортсмены скрепя сердце отправились на ОИ в нейтральном статусе. Не их вина, что они поставлены перед таким сложным выбором. Часть из них установят новые рекорды и привезут медали. Хочется верить, что на закрытии Олимпиады будет поднят флаг России, скандальная страница истории этих Игр будет перевёрнута, а следующие соревнования начнутся с чистого листа», — сказал Дегтярёв в интервью RT.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв похвалил команду, которая работала над защитой российских спортсменов в CAS.

«Мы говорили о том, что шанс всегда остаётся, пусть и небольшой. В условиях жёсткого давления на CAS, МОК, на ОКР и всё олимпийское движение в целом нашлось место справедливости, и она восторжествовала. Целая команда из адвокатов, тренеров, спортивных федераций, Минспорта, ОКР билась и отстаивала позиции наших спортсменов. Я горжусь, что у нас есть такая команда. Общими усилиями удалось отстоять наши права и законные требования. Если руки не опускать, то можно всего добиться», — подчеркнул депутат.

Другой депутат Валерий Газзаев порадовался тому, что CAS принял справедливое решение, и задался вопросом о том, почему допинговые расследования не проводятся в отношении других стран.

«Все готовились к Олимпиаде одинаково, несмотря на то что были применены санкции в виде пожизненных дисквалификаций. Никто не терял надежд. Наших спортсменов нервировали, вызывали ажиотаж. Создали миф, что только россияне принимают допинг. Почему такой тотальной, доскональной проверке не подверглись другие сборные? Были приняты надуманные меры в виде дисквалификаций, исключительно без доказательств, фактов и объяснений. Конечно, справедливость восторжествовала. Суд во всём разобрался и доказал, что российские спортсмены чисты и могут принимать участие в Олимпийских играх. Наши профильные министерства должны везде отстаивать интересы наших спортсменов. Мы должны восстановить своё честное и доброе имя», — заявил Газзаев.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова подчеркнула, что у CAS в сложившейся ситуации просто не было иного выбора, кроме как оправдать большую часть россиян.

«Эту новость можно воспринимать положительно. Ряд спортсменов, конечно, уже не выступают в соревнованиях, и им не нужно ехать в Южную Корею. Надеемся, что наши спортсмены смогут окончательно доказать свою невиновность. CAS находился в очень неприятной ситуации: раньше он по подобным делам принимал решения в пользу спортсменов, поэтому было бы странно, если был бы вынесен иной вердикт», — объяснила она.

Светлана Журова

РИА Новости

«Счастливы, что спортсменам вернут заслуженные награды»

В ОКР решение CAS встретили с куда более сдержанным оптимизмом. Так, глава комитета Александр Жуков отметил, что следует внимательно изучить вердикт суда.

«Мы с самого начала были уверены в невиновности наших спортсменов. CAS встал на сторону ребят и принял справедливое решение, подтвердив их чистоту. Счастливы, что им вернут заслуженные награды, с них полностью сняты обвинения. Но мы ещё должны проанализировать ситуацию и внимательно изучить решение суда», — заявил функционер.

Его заместитель Станислав Поздняков, в свою очередь, признался, что пока нет никакой ясности в вопросе участия оправданных атлетов в ОИ в Пхёнчхане.

«Мы работаем над тем, чтобы МОК пригласил оправданных спортсменов в Пхёнчхан. Пока в Международном комитете проводят свои внутренние совещания. Мы всегда были уверены в чистоте наших спортсменов и не сомневались, что справедливость восторжествует. Другое дело, что юридически было сложно комментировать, потому что было много моментов, которые не являются открытой информацией. В ОКР все счастливы после этого решения, главное — справедливость восторжествовала. Теперь работаем над следующими шагами, но о них ещё рано говорить», — сообщил Поздняков.

Наконец, почётный глава ОКР Леонид Тягачёв просто порадовался тому, что доброе имя россиян восстановлено.

«Решение суда о том, что 28 спортсменов имеют право участвовать в Олимпиаде, — это правильное решение. Я благодарен и Томасу Баху, и судьям, адвокатам, главам федераций по нашим зимним видам спорта, которые провели работу. Справедливость верит фактам, а не господину Родченкову», — сказал Тягачёв.

Министр спорта Павел Колобков выразил надежду, что МОК оперативно примет решение по допуску к Олимпиаде оправданных российских спортсменов.

«МОК всегда заявлял, что отстаивает интересы чистых спортсменов, и вот CAS подтвердил, что наши спортсмены являются таковыми и заслуживают право участвовать в Олимпиаде. Сейчас ОКР направит в МОК письмо с предложением, чтобы они заявили наших спортсменов для участия в Играх, и будем ждать решения МОК. Очень надеемся, что там вынесут вердикт в пользу людей, которые заслужили право участвовать в Олимпиаде. Мы надеемся, что МОК примет решение и ответит достаточно быстро. В противном случае ждать не имеет смысла. Уже начал работать арбитражный суд, который будет рассматривать дела в ускоренном порядке», — отметил министр.

Также он рассказал о специальных альтернативных соревнованиях для россиян, не получивших приглашения на Олимпиаду.

«Они будут проходить в разных городах. В Сочи, Ханты-Мансийске и Коломне в феврале—марте. Все спортсмены ещё принимают участие в различных турнирах, потому специальные соревнования будут проходить в удобное время для них время и с максимальным охватом наших спортсменов», — добавил Колобков.

Павел Колобков

Reuters

«Нужно наложить санкции на Баха»



Некоторые спикеры призвали пойти ещё дальше и наказать МОК. В их числе четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Я очень рад за наших спортсменов, которых сегодня оправдали. Хочу всех ребят поздравить с окончанием этой неприятной истории. Это здорово! Но хочу, чтобы виновные люди понесли наказание за ложные обвинения. Нужно наложить санкции на Томаса Баха. Он должен понести наказание за обвинение российских спортсменов. Если МОК так бесчинствует, то должен отвечать. Такого безобразия не было за всю историю олимпийского движения. Если мы дальше будем беззубо и безголово защищаться и не начнём действовать, то можем и летнюю Олимпиаду потерять», — приводит слова Тихонова «Чемпионат».

Александр Жуков

Reuters

Другой известный биатлонист Сергей Чепиков призвал провести реорганизацию МОК.

«В этом направлении нужно добиваться максимальных результатов. Я вместе со всеми болельщиками искренне рад, что медали спортсменам были возвращены. Наши чистые ребята не должны быть наказаны таким образом. Нужно настаивать на реорганизации МОК, потому что суд ещё раз показал, что действия МОК, мягко говоря, политизированы и репрессивны. Я хочу подчеркнуть, что олимпийское движение должно быть миротворческим. Здесь не место коллективным мерам наказания. Нам нельзя останавливаться на достигнутом, предстоит ещё много работы», — заявил Чепиков RT.

Наконец, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев посетовал, что решение CAS не вернёт спортсменам «годы, нервы и здоровье».

«А теперь в гражданские суды — и многомиллионные иски. Большинство оправданы. Решение CAS: честные имена российских спортсменов восстановлены. Но кто вернёт им потерянные годы, нервы, здоровье!? И в Корею не попасть! Решение МОК явно было политизированным. И никакой господдержки допинга в России. Решение по биатлонисткам будет позже. Вперёд!» — написал Губерниев на своей странице в Instagram.