В ОКР назвали правильным решение CAS по российским спортсменам на ОИ-2014 в Сочи

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв в беседе с RT прокомментировал решение CAS об отмене аннулирования результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Решение суда о том, что 28 спортсменов имеют право участвовать в Олимпиаде, — это правильное решение. Я благодарен и Томасу Баху, и судьям, адвокатам, главам федераций по нашим зимним видам спорта, которые провели работу. Справедливость верит фактам, а не господину Родченкову», — сказал Тягачёв.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.