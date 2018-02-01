Газзаев назвал восторжествовавшей справедливостью решение CAS по российским спортсменам

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев прокомментировал RT решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене аннулирования результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

«Все готовились к Олимпиаде одинаково несмотря на то, что были применены санкции в виде пожизненных дисквалификаций. Никто не оставлял надежды. Наших спортсменов нервировали, вызывали ажиотаж. Создали миф, что только Россия принимает допинг. Почему такой тотальной, доскональной проверке не подверглись другие сборные? Были приняты надуманные меры в виде дисквалификации, исключительно без доказательств, фактов и объяснений. Конечно, справедливость восторжествовала. Суд во всём разобрался и доказал, что российские спортсмены чисты и могут принимать участие в Олимпийских играх. Наши профильные министерства должны везде отстаивать интересы наших спортсменов. Мы должны восстановить своё честное и доброе имя», — сказал он.

Газзаев также отметил, что надеется на успешное рассмотрение и всех остальных апелляций от российских спортсменов.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.