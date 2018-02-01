«Теперь спортсмены имеют право подать в суд и потребовать компенсации»: юрист Пацев о решении CAS

Решение Спортивного арбитражного суда — достаточное основание для подачи исков российскими спортсменами в гражданский суд Швейцарии о причинении им морального и репутационного вреда. Об этом в интервью RT заявил спортивный юрист Артём Пацев. По мнению адвоката, шансы Международного олимпийского комитета оспорить вердикт CAS в Верховном суде минимальны.

— Можно ли считать оправдание 28 из 39 спортсменов победой России над МОК и подведомственными ему комиссиями?

— Я бы не стал называть это победой России над МОК. Это в первую очередь победа здравого смысла и фундаментальных правовых принципов, а также существующих принципов олимпизма над сиюминутными политическими или какими-то ещё веяниями и причудами. Мы изначально на уровне комиссии МОК и в процессе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) ссылались именно на эти принципы. На них следует равняться всегда, поскольку Олимпийская хартия состоит именно из них. Это и завещал барон Пьер де Кубертен, когда организовывал олимпийское движение.

— Почему не удалось отстоять 11 других человек? Насколько оправданным с юридической точки зрения было решение по ним?

— Сложно сказать, что их не удалось отстоять. Жалобы по ним частично поддержаны и частично удовлетворены. Сейчас сложно сказать, почему CAS разделил наших спортсменов и уменьшил срок дисквалификации 11 человек. Пока мы не получили полных текстов решений по этим спортсменам. Мы их получим, но произойдёт это, скорее всего, уже после Игр. После мы обязательно проанализируем и поймём, что с этим делать дальше, каким образом всё-таки можно отстоять их добрые и честные имена.

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— Может ли Международный олимпийский комитет не допустить спортсменов к Играм, несмотря на решение CAS?

— Вынесенное решение CAS по 28 российским спортсменам отнюдь не означает, что они будут автоматически допущены к Играм в Южной Корее. К сожалению, МОК ввёл специальную процедуру допуска для россиян на предстоящую Олимпиаду, принятую решением Исполкома от 5 декабря 2017 года, которое имеет под собой юридическое основание. Вследствие этого спортсмены должны соответствовать ряду критериев.

Мы считаем, что в результате сегодняшнего решения CAS основной и наиболее важный критерий — решение комиссии Освальда — утратил свою силу. Поэтому сейчас необходимо очень быстро вступить в конструктивный диалог с МОК и международными федерациями на предмет скорейшей выдачи приглашений спортсменам. Они ждали этой возможности четыре года, находятся в прекрасной форме и готовы выступать в Пхёнчхане. Не стоит забывать, что простое участие в Олимпийских играх — мечта любого из них.

— Может ли вердикт CASповлиять на решение МОК в вопросе временного лишения членства ОКР?

— Мне сложно говорить, повлияет ли. Но надеюсь, что позволит смягчить позиции и избежать ультиматумов, потому что строго с юридической точки зрения решение МОК от 5 декабря никоим образом не затрагивается сегодняшним вердиктом CAS.

С другой стороны, Спортивный арбитражный суд в лице своих независимых арбитров продемонстрировал отношение и дал правовую оценку тому подходу, который использовался МОК на протяжении последних месяцев по отношению к России, её спортсменам и ОКР.

— А вообще имеет ли ОКР право требовать восстановления своего статуса?

— С юридической точки зрения об этом говорить пока рано. Но оправдана большая часть спортсменов, признанных виновными комиссией Освальда. И это свидетельствует об отсутствии реальных оснований для того, чтобы считать Олимпийский комитет России виновным в нарушении каких-то положений хартии и других олимпийских документов. Поэтому есть смысл поднять этот вопрос в ходе консультаций с МОК.

— Иными словами, в данной ситуации нужно просто радоваться тому, что спортсмены получили шанс выступить на Играх?

— Да, конечно. Более того, надеюсь, что и в отношении других российских спортсменов, не получивших приглашения от МОК и не вошедших в число этих 28 — конькобежцев, лыжников, биатлонистов и прочих, — МОК также изменит свою позицию.

— Пока Международный олимпийский комитет грозит пойти в гражданский суд. Насколько это законно с точки зрения спортивного права?

— Это возможно. Они могут обжаловать решение Спортивного арбитражного суда в Верховном суде Швейцарии, но перечень оснований для отмены таких решений чрезвычайно мал. Прецедентов, когда Верховный суд Швейцарии отменял подобные решения чисто по процессуальным основаниям, минимум. Странно об этом говорить, поскольку по ходу данного процесса МОК подтверждал, что его право быть услышанным полностью соблюдалось арбитрами.

— Можно ли привлечь к ответственности или потребовать выплаты моральной компенсации у комиссий Освальда и Шмида за огульные обвинения в случае допуска спортсменов к Играм?

— Сейчас уже независимо от допуска к Олимпийским играм стало очевидно, что нанесён огромный вред репутации спортсменов, которые никогда ни в каких допинговых махинациях, как метко выразился наш президент, «придурка Родченкова» не участвовали.

Поэтому, безусловно, они имеют полное право требовать какой-либо компенсации причинённого им морального вреда и вреда причинённого их доброму имени от тех органов и комитетов МОК — в частности, комиссии Освальда, — чьими действиями и был нанесён урон.

— Какой механизм в таком случае работает для подачи исков?

— Это вопрос уже не применения норм спортивного права, а обычного законодательства — очевидно, швейцарского, так как МОК является организацией, чьи органы выносили эти решения, поэтому данный вопрос будет решаться согласно законодательству именно этой страны. Основания для этого есть. Но для ребят сейчас важнее попасть на Олимпийские игры и выступить там достойно, а остальные вопросы будем решать позже.