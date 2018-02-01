Вяльбе: мне кажется, что вся эта ситуация вокруг России изменит и уже изменила мир спорта

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение что ситуация с допинг-скандалом вокруг России изменит спорт во всём мире.

«Мне кажется, что вся эта ситуация вокруг России изменит и уже изменила мир спорта. Пришло время менять правила. Лично мне хотелось бы реорганизации Всемирного антидопингового агентства (WADA), потому что недочёты и неточности в работе этой организации видим не только мы, но и весь мир», — заявила Вяльбе RT.

Она также отметила, что не хочет, чтобы МОК продолжил превращение в частную компанию.

«Я человек спорта, и для меня спортивные принципы всегда были чистыми и светлыми. Так что пришла пора всем задуматься», — добавила глава ФЛГР.

Ранее сообщалось, что канадский саночник Сэм Эдни назвал решение CAS «очень-очень-очень тёмным днём для чистого спорта».

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