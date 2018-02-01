WADA поддерживает намерение МОК обжаловать решение CAS по апелляциям российских спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением относительно решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делам 39 российских спортсменов.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте WADA, говорится, что агентство выражает серьёзную обеспокоенность решением CAS. Также указано, что WADA поддерживает намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить вердикт в Федеральном суде Швейцарии.

В агентстве считают, что тот факт, что апелляции 11 спортсменов были отклонены, доказывает правильность выводов комиссии МОК под руководством Самюэля Шмита, а также комиссии Ричарда Макларена, которая выявила факты государственной системы поддержки допинга в России.

Отмечается, что WADA воздержится от дальнейших комментариев до публикации мотивировочной части решения CAS.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи, 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Позже стало известно, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.

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