МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который оправдал 28 из 39 ранее пожизненно дисквалифицированных российских спортсменов.

Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте МОК. Комитет изучит мотивировочную часть решения CAS и на её основе подаст апелляцию в суд. Ранее МОК выступил с официальным заявлением относительно участия оправданных CAS российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане.