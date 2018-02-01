МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии

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Международный олимпийский комитет (МОК) планирует подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который оправдал 28 из 39 ранее пожизненно дисквалифицированных российских спортсменов.
МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Комитет изучит мотивировочную часть решения CAS и на её основе подаст апелляцию в суд.

Ранее МОК выступил с официальным заявлением относительно участия оправданных CAS российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане.

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