МОК: решение CAS не означает, что оправданные спортсмены будут допущены до Олимпийских игр
«Решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года остаётся в силе. Из этого ясно, что, поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) приостановлен, российские спортсмены могут участвовать в ОИ-2018 только по приглашению МОК», — заявили представители комитета на официальном сайте.
В МОК также сообщили, что решение CAS не даёт привилегий оправданным спортсменам относительно приглашений на Игры в Пхёнчхан.
«Решение CAS не означает, что спортсмены из группы в 28 человек будут приглашены на Игры. Отмена санкций не даёт автоматически привилегий в приглашениях», — уточнили в МОК.
В комитете, ссылаясь на слова генсекретаря CAS, заявили, что решение суда не означает признания 28 спортсменов невиновными.
Ранее МОК выразил огорчение решением CAS.