МОК: решение CAS не означает, что оправданные спортсмены будут допущены до Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно выступления оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) российских спортсменов на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года остаётся в силе. Из этого ясно, что, поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) приостановлен, российские спортсмены могут участвовать в ОИ-2018 только по приглашению МОК», — заявили представители комитета на официальном сайте.

В МОК также сообщили, что решение CAS не даёт привилегий оправданным спортсменам относительно приглашений на Игры в Пхёнчхан.

«Решение CAS не означает, что спортсмены из группы в 28 человек будут приглашены на Игры. Отмена санкций не даёт автоматически привилегий в приглашениях», — уточнили в МОК.

В комитете, ссылаясь на слова генсекретаря CAS, заявили, что решение суда не означает признания 28 спортсменов невиновными.

Ранее МОК выразил огорчение решением CAS.