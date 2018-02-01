МОК: решение CAS не означает, что оправданные спортсмены будут допущены до Олимпийских игр

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с официальным заявлением относительно выступления оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) российских спортсменов на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Решение Исполнительного совета МОК от 5 декабря 2017 года остаётся в силе. Из этого ясно, что, поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) приостановлен, российские спортсмены могут участвовать в ОИ-2018 только по приглашению МОК», — заявили представители комитета на официальном сайте.

В МОК также сообщили, что решение CAS не даёт привилегий оправданным спортсменам относительно приглашений на Игры в Пхёнчхан.

«Решение CAS не означает, что спортсмены из группы в 28 человек будут приглашены на Игры. Отмена санкций не даёт автоматически привилегий в приглашениях», — уточнили в МОК.

В комитете, ссылаясь на слова генсекретаря CAS, заявили, что решение суда не означает признания 28 спортсменов невиновными.

Ранее МОК выразил огорчение решением CAS.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru