Гнев несостоявшихся медалистов и «подсудный» Освальд: как за границей отреагировали на оправдание CAS 28 россиян

Оправдание российских спортсменов, ранее наказанных МОК якобы за нарушения антидопинговых правил во время сочинской Олимпиады, вызвало неоднозначную реакцию за рубежом. Некоторые иностранные атлеты, лишившиеся возможности получить отобранные у россиян награды, были разгневаны решением Спортивного арбитражного суда. Впрочем, нашлись и те, кто порадовался этой новости и даже предположил, что теперь под следствие нужно отдать Дениса Освальда, возглавлявшего комиссию по расследованию дел российской сборной.

За границей негативно восприняли новости о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении 28 российских спортсменов, обвинённых в нарушении допинговых правил во время сочинской Олимпиады. Особенно яркие комментарии оставили те иностранные атлеты, которые теперь не смогут рассчитывать на выигранные россиянами медали на ОИ-2014.

Канадский саночник Самуэль Эдни не сможет рассчитывать на бронзу, которая могла бы достаться ему, если бы решение МОК о дисквалификации Татьяны Ивановой и Альберта Демченко осталось в силе. После оглашения вердикта он усомнился, что чистый спорт «вообще существует».

«Это сообщение надо видеть. Помимо всего прочего, это очень-очень-очень тёмный день для Олимпийских игр. И это очень-очень-очень тёмный день для чистого спорта. Если такой вообще теперь существует», — написал саночник в Twitter.

One tweet that needs to be seen. Above anything else, this is a very very very dark day for the Olympics. AND, this is a very very very dark day for Clean Sport ... if there is such a thing anymore. #Olympics#CleanSport — Sam Edney (@samueledney) 1 февраля 2018 г.

Расстроилась потерянной бронзе и американская скелетонистка Кэти Юлендер. Она не сможет получить эту награду, так как CAS признал, что она принадлежит россиянке Елене Никитиной. Юлендер заявила, что её соперница ушла от наказания.

«Я всегда верила и работала на благо олимпийского движения. Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта», — цитирует американку Associated Press.

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден тоже раскритиковал решение CAS. Он считает, что экс-главе Московской антидопинговой лаборатории можно было поверить на слово.

«Правдивость слов Родченкова была подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей и восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи засекреченных грязных тестов. Решение CAS означает минимальное наказание для некоторых атлетов. Более того, большинство из них словно получили карточку «Бесплатно освободитесь из Тюрьмы» из игры «Монополия». Позиция суда лишь окрыляет мошенников и снижает шансы чистых спортсменов на победы. Для коррумпированной российской допинговой системы в целом и Путина в частности это очередное очко, добытое нечестным путём», — цитирует Уолдена The New York Times.

Lawyer of whistleblower Grigory Rodchenkov blasts CAS decision to overturn bans of 28 Russian athletes; “the decision emboldens cheaters, makes it harder for clean athletes to win, and provides yet another ill-gotten gain for the corrupt Russian doping system generally” pic.twitter.com/IIWhmvkFHv — Dan Roan (@danroan) 1 февраля 2018 г.

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт не стеснялся в выражениях, комментируя решение CAS.

«Неспособность МОК быстро и решительно среагировать на беспрецедентную атаку России на принципы честного спорта подорвала веру общественности в ценности олимпийского движения. Отмена десятков решений накануне Олимпийских игр не является справедливой и подрывает целостность соревнований. Весь этот беспорядок по-настоящему воняет, а кошмар для чистых спортсменов продолжается. Это нужно изменить», — заявил Тайгерт.

Statement from USADA CEO Travis T. Tygart on CAS decision.



More on the decision: https://t.co/szKm7NEVDlpic.twitter.com/0JPxNOEK1P — USADA (@usantidoping) 1 февраля 2018 г.

Не остался в стороне и главный критик российского спорта Хайо Зеппельт. Немецкий журналист заявил, что он крайне разочарован решением CAS.

«Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом. Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России. Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать всё, что она хочет. В конце концов кто-то будет отстранён, но большинство атлетов будут допущены, и их будут приветствовать», — заявил Зеппельт в эфире телеканала «Россия 1».

В отношении 11 россиян CAS удовлетворил апелляции частично: оставил результаты сочинской Олимпиады аннулированными, но отменил пожизненный запрет на дальнейшие участия в Играх. Эта информация порадовала британского бобслеиста Джона Джеймса Джексона, который может рассчитывать на вручение бронзовой медали.

«Чувствую ли я себя бронзовым призёром Олимпийских игр? Это чувство уже стало притупляться, но когда мы получим медали, оно снова станет реальным. Мы очень долго ждали с тех пор, как вышел доклад Макларена. Я не ожидал, что в отношении 28 спортсменов решения останутся в силе, но и понимал, что им могут не подтвердить пожизненное отстранение», — сказал Джексон BBC.

Более спокойно отреагировал латвиец Дайнис Дукурс — отец и тренер Мартинса и Томасса Дукурсов, которые могли бы стать золотым и бронзовым призёрами сочинской Олимпиады в случае окончательного отстранения Александра Третьякова. Он допустил мысль, что наказывать теперь надо Дениса Освальда, который возглавлял дисциплинарную комиссию МОК.

«У нас не было золотой медали, была серебряная. Эту золотую мы в глаза не видели и в руках не держали. Это другие люди всё делили-переделили, а мы таким не занимаемся. Мы сейчас не смотрим назад и готовимся к следующим Олимпийским играм. Произошедшее уже история, и нет смысла к ней возвращаться. Некоторые думают, что это мы стоим за этой ситуацией. Но нам некогда, и наша власть не столь велика, чтобы чем-то подобным заниматься. Это задача WADA и МОК. Сейчас мы готовимся, и у меня до вылета ещё есть дела, требующие внимания», — сказал Дукурс-старший «Чемпионату».

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«Мартинс не говорил, что больше не доверяет россиянам или что считает золотую медаль своей. Хотя есть повод не доверять: никто из пальца текущую ситуацию не высосал. Что-то плохое там было, если есть неоправданные спортсмены. Просто так МОК бы не принял своего решения. И это ещё не конец, потому что МОК в данном случае очень плохо выглядит со своими пожизненными дисквалификациями и тому подобным. Если вы не уверены, так не трогайте спортсмена. Теперь же получается, что надо судить Освальда. Ситуация очень неоднозначная, но мы просто смотрим вперёд, и куда больше, чем назад», — добавил отец скелетонистов.

Порадовался оправдательному вердикту бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер. По его словам, у антидопинговых служб не могло быть претензий к его подопечным.

«Это очень приятная новость для меня и российских спортсменов. В Сочи что-то произошло, но спортсмены не были к этому причастны. Там не было никаких положительных допинг-тестов. Я также ничем противозаконным не занимался. У нас выступали чистые спортсмены. Я хотел увидеть факты после всех этих обвинений, но так ничего и не увидел.

Думаю, оправданным спортсменам будет нелегко выступать на Олимпиаде. Это потребует больших психологических усилий при подготовке, учитывая, что Игры уже скоро. Если вы справитесь с этим, то будете очень сильными. Но с другой стороны, россияне рады, что победили в суде», — заявил немецкий специалист SVT.

Бывший вице-президент МОК Арне Лундквист считает, что российские спортсмены, с которых было снято отстранение, имеют право стартовать на ближайших Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«У МОК, насколько я понимаю, нет другого выбора, кроме как позволить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде. Решение CAS не может быть обжаловано. Теоретически МОК может обжаловать этот вопрос в суде Швейцарии, но он обычно не принимает таких решений. Я не думаю, что МОК это сделает. МОК отстранил их от будущих Олимпийских игр, но CAS сказал нет. В этой ситуации решает CAS. Большинство допинговых случаев против спортсменов тщательно исследуются. На самом деле очень необычно, что МОК появился в CAS с недостаточными доказательствами», — сказал Лундквист.