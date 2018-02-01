«И слёзы, и радость, и опустошение»: что говорят оправданные CAS российские спортсмены

Российские спортсмены, оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS) по подозрению в употреблении допинга, признались, что день вынесения вердикта стал для них одним из лучших в жизни. Лыжник Александр Легков рассказал, что не сдержал слёз, когда узнал о решении суда. Саночник Альберт Демченко подчеркнул, что ждёт приглашения на Олимпиаду, а скелетонист Александр Третьяков не нашёл моральных сил, чтобы радоваться. Реакция атлетов, их тренеров и спортивных функционеров — в материале RT.

«Сегодня у нас будет большая вечеринка»

Для российских спортсменов день вынесения оправдательного решения CAS наверняка станет праздничным. Долгие месяцы судебных тяжб, потраченные нервы и силы — всё это осталось позади. Остаётся надеяться, что МОК выдаст атлетам приглашения на Олимпиаду и они смогут выступить в Пхёнчхане. Пока же они просто наслаждаются моментом. Например, лыжник Никита Крюков, который вернул себе серебро Игр в Сочи, признался, что давно не испытывал таких положительных эмоций.

«Новость о решении CAS узнал сразу после тренировки. Пришёл в раздевалку, переоделся и услышал, как звонит телефон. И тут начался шквал поздравлений, сообщений и звонков. Не буду лукавить, это самая радостная новость за последнее время. Ещё не успел связаться даже с тренером и руководством. В спортивном плане дышать стало легче, есть чёткое понимание, к чему я теперь могу готовиться, ведь все обвинения сняты», — сказал Крюков в интервью RT.

Позже олимпийский призёр обратился к своим зарубежным коллегам.

«Лично я смог отстоять своё честное имя. Все иностранцы, которые радовались, когда нас отстранили, и делили сочинские медали, пусть сидят нервно в сторонке и наслаждаются своими завоёванными местами. Это можно назвать первой победой России. Самое обидное, что мы позволили с собой так поступить. Особенно неприятно ребятам, которые были отстранены больше года. Им пришлось многое вытерпеть и перенести. Это, безусловно, победа России. А маленькая или большая, пусть решает каждый сам для себя», — цитирует Крюкова «Чемпионат».

Пожалуй, больше всех от решения CAS выиграл Александр Легков. Оправдательное решение Спортивного арбитражного суда вернуло ему золотую и серебряную награды Олимпиады в Сочи. Помимо этого было восстановлено честное имя ведущего российского лыжника, как и остальных его партнёров по команде, которые также были оправданы. Тренер российской команды Маркус Крамер не скрывал своей радости от произошедшего.

«Я очень рад за ребят, это реально великий день. Все очень рады этому решению, поскольку мы всегда знали, что мы чистые и всего добились без допинга. Сегодня у нас будет большая вечеринка. А у Легкова сейчас словно вторая жизнь начинается. Он, думаю, счастливейший человек на свете», — цитирует Крамера ТАСС.

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Радость за подопечных с наставником разделил и вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин, которого новости о восстановлении прав российских олимпийцев застали на соревнованиях в Сыктывкаре.

«Эмоции зашкаливают, это первый шаг, мы отстояли то, что у нас было. Теперь нужно готовиться к битве за то, что нам ещё предстоит отстоять. Надо биться за наших ребят, попытаться завоевать допуск до нынешней Олимпиады, ведь мы точно знаем: все наши спортсмены кристально чистые и никогда не нарушали антидопинговых правил. Очень ждали окончательного вердикта, переживали, болели. Отпразднуем решение CAS чаем с конфетами, реакция у любого спортсмена на сегодняшние события праздничная», — заявил Крянин RT.

Сам же Легков не стал скрывать, что амнистия Спортивного арбитражного суда заставила его расплакаться.

«Первая по-настоящему хорошая новость за последние два года. Но эмоции вызвала смешанные: здесь и слёзы, и радость и опустошение. Что дальше? Пока не могу сказать. Но сегодня поменялось многое, год и один месяц жить в таком режиме было непросто. Конечно, сейчас нужно время на осмысление того, что произошло. Потом уже будем решать, как действовать дальше», — отметил лыжник в беседе с RT.

Вяльбе: МОК никаких приглашений на Олимпийские игры ребятам не пришлёт

А вот президент ФЛГР Елена Вяльбе хотя и порадовалась за лыжников, но призналась, что не верит в их поездку на грядущую Олимпиаду.

«Думаю, сам МОК никаких приглашений ребятам не пришлёт. Но есть правовые отношения, которые позволяют нам верить в то, что мы ещё можем успеть если не в CAS, так в гражданском суде отстоять право ребят поехать в Пхёнчхан. Когда случаи экстренные, в Швейцарии рассматривают дела быстро. Что касается нашей команды, мне обидно что три девушки так и не были полностью оправданы, я до сих пор так и не понимаю откуда у них взялись эти соли, так что будем бороться дальше. МОК готов подавать иск в гражданский суд уже на решение CAS. Но здесь всё зеркально: они не согласны с сегодняшним решением, а мы — со всеми их вердиктами. Думаю, их агрессия связана с тем, что комиссия господина Освальда сработала плохо, а свои, как заведено, должны встать на защиту своих», — объяснила Вяльбе в интервью RT.

Глава ФЛГР предсказала, что скандал вокруг России может изменить всю мировую систему спорта.

«Пришло время менять правила. Лично мне хотелось бы реорганизации WADA, потому что недочёты и неточности в работе этой организации видим не только мы, но и весь мир. А ещё не хотелось бы, чтобы МОК продолжил превращаться в частную компанию. Я человек спорта, и для меня спортивные принципы всегда были чистыми и светлыми. Так что пришла пора всем задуматься», — добавила Вяльбе.

«Радоваться нет сил»





В праздничном настроении находится и скелетонистка Ольга Потылицына.

«Конечно, это праздник. Мне поступает масса звонков и сообщений с поздравлениями. Ощущение, будто праздную день рождения. Счастью нет предела. Сидела на официальном сайте CAS и смотрела трансляцию заседания в прямом эфире. Тут же начали списываться с ребятами из команды, которых также оправдали. Начали друг друга поздравлять и радоваться», — рассказала Потылицына в интервью RT.

Потылицына: мне поступает масса звонков и сообщений с поздравлениями, будто праздную день рождения

Россиянка рассказала, за счёт чего, по её мнению, удалось добиться оправдания.

«Мы же были на слушаниях дел, и после них у нас оставались положительные впечатления. Разбор дел в CAS существенно отличался от показаний, которые мы давали комиссии Дениса Освальда, когда нас просто обвиняли во всём. А здесь не только нам задавали вопросы и внимательно слушали, но и позволяли апеллировать, самим уточнять какие-то нюансы. Думаю, судьи внимательно выслушали и приняли во внимание наши позиции», — добавила Потылицына.

А лыжница Наталья Матвеева призналась, что испытала огромное облегчение, когда узнала о решении CAS, но отметила, что «бой» ещё впереди.

«Нужно дождаться решения по Олимпиаде. Но небольшая битва выиграна. Пока непонятно, поедем ли на ближайшие Игры, решение должно быть принято в ближайшие дни. Завтра по нам будут подавать апелляцию. Чувствую облегчение, упал груз. Каждый день не знали, что будет дальше и что нам делать. Тренировались каждый день и не понимали, для чего всё это. Но правда восторжествовала, будем продолжать готовиться», — цитирует Матвееву «Чемпионат».

Публикация от Natalia Matveeva (@matveeva_natalia_rus) Фев 1, 2018 at 1:24 PST

Вторым спортсменом, вернувшим себе золото Сочи после решения CAS, стал скелетонист Александр Третьяков.

«Конечно, новости отличные, но уже даже сил и эмоций нет радоваться: вымотался за год. Но счастлив, конечно. Олимпиада в Пхёнчхане? Теперь решение за МОК, приглашать меня или нет. Если пригласят, то поеду, конечно», — цитирует Третьякова «Р-Спорт».

Прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда и коллега Третьякова по сборной России по скелетону Елена Никитина, которая вернула себе бронзовую медаль.

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«Мы очень рады! Мы ждали этого решения. Чудо, что это свершилось перед Олимпиадой. Боялись, что нам скажут после Олимпиады: «Ребята, вы не виноваты» — и всё пройдёт мимо нас. А теперь есть маленький шанс, что ещё поборемся на Играх. Но главное сейчас — официально мы «чистые» спортсмены. Весь мир это признаёт, и суд это доказал.

Мы пересекались с американкой Кэти Юлендер, которой должна была достаться моя медаль. Но уже год мы не контактируем — она очень нехорошо себя ведёт, очень провокационно. Я ей год назад написала: «Посмотрим, правда должна восторжествовать». Когда меня отстранили, она ответила: «Вот видишь, она торжествует». А сейчас мы доказали обратное! Теперь я уже ничего не буду ей писать, она и так всё знает», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Символично, что саночник Альберт Демченко, как и Крюков, узнал о решении CAS в Сочи. На домашних Играх он завоевал две серебряные награды, одну из которых в смешанной эстафете.

«Мы только прилетели на сбор в Сочи и сразу узнали такие прекрасные новости. Ощущения прекрасные — рад, что можно спокойно продолжать свою работу перед Олимпиадой. Есть ощущение, что наконец-то всё прошло, наше честное имя сохранено. Словно гора с плеч свалилась. Можно продолжать заключительную работу по подготовке к Олимпийским играм. Сейчас поработаем над определенными моментами с Татьяной Ивановой, Екатериной Батуриной и двойкой Андрей Богданов — Андрей Медведев. Надеемся, что вместе с Татьяной получим приглашение МОК и 4 февраля всей дружной компанией отправимся в Пхёнчхан», — приводит реакцию Демченко «Р-Спорт».

Сама Иванова в свою очередь поблагодарила родных и близких за поддержку.

«Справедливость есть! Она на нашей стороне! О снятии с меня пожизненной дисквалификации я узнала в столице зимних Игр — в Сочи, что особенно приятно! Спасибо моим родным, близким, друзьям, тренерам и всем болельщикам, тем, кто поддерживал меня на протяжении всей этой ситуации. Всех люблю! Сделан главный шаг — олимпийский запрет снят и результаты Сочи восстановлены, но впереди ещё один. Надеюсь, что совсем скоро я получу приглашение от МОК и выступлю на своей третьей Олимпиаде!» — написала Иванова в своём Instagram.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova) Фев 1, 2018 at 2:55 PST

Конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что не ожидала вынесения вердикта именно 1 февраля и рассказала о желании бросить спорт.

«Знала и верила, что будет принято справедливое решение, но не была готова к тому, что его объявят сегодня. Счастлива, что мы с адвокатами сумели отстоять честь спортсменов, доказали, что мы «чистые», что наши награды заработаны честным трудом. Очень приятно, что нас поддерживает президент Владимир Владимирович Путин, что он настраивает на победы и вдохновляет. Конечно, за время отстранения руки опускались, и хотелось всё бросить. Жизнь казалась адом, и я вообще не понимала, что происходит. Но благодаря людям, которые находились рядом, болельщикам, друзьям, их поддержке я смогла выстоять и не бросить спорт. На Олимпийские игры попасть будет проблематично, но я не отчаиваюсь. В планах участие в альтернативных играх и других стартах сезона», — цитирует Фаткулину «Команда России».

«На глаза наворачиваются слёзы счастья»





Не остались в стороне от произошедшего и медалисты Сочи, которых не подозревали в употреблении допинга, — супруги-сноубордисты Алёна Заварзина и Вик Вайлд.

«Думаю, все очень рады этому решению. Что касается того, смогут ли спортсмены, чьи апелляции были удовлетворены, поехать на Олимпиаду, то этот вопрос остаётся на усмотрение МОК. Я уверен, что россияне продолжат бороться за право выступить на Олимпиаде, и надеюсь, что всё закончится благополучно. Не знаю, поедут ли они в Южную Корею. Я тоже всего лишь спортсмен. Нам как обычным людям остаётся только гадать, почему одна инстанция обвиняет спортсменов, а другая находит их чистыми. Поздравляю всех ребят с этим решением. Очень хочется, чтобы вся эта ситуация поскорее закончилась и все спортсмены вернулись к нормальной жизни», — сказал Вайлд в интервью RT.

Заварзина же призналась, что, как и Легков, не сдержала слёз.

«Я уже была настолько разочарована сложившейся ситуацией, что это решение CAS вызвало у меня шок, и на самом деле на глаза наворачиваются слезы счастья. Справедливость восстановлена», — цитирует Заварзину пресс-служба ОКР.

Ну а лыжник Сергей Устюгов, который, к сожалению, не получил приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане без объяснения причин, высказался кратко: «Добро всегда побеждает зло».

«Добро всегда побеждает зло... Эмоции переполняют меня... Я восхищаюсь ребятами, сумевшими пройти через всё это. Я был свидетелем, как они сражались, тренировались, пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём, когда от них мало что зависело, когда оставалось только надеяться и верить! За эту неделю я сам оказался в их положении и честно вам скажу: почти опустил руки, но сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца», — написал Устюгов в Instagram.