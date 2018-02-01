Вице-президент ФЛГР Крянин — о решении CAS: мы отстояли то, что у нас было

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился эмоциями от объявления решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

CAS оправдал 28 российских спортсменов, восемь из которых лыжники, и отменил аннулирование их результатов на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Эмоции зашкаливают. Это первый шаг, мы отстояли то, что у нас было. Теперь нужно готовиться к битве за то, что нам ещё предстоит отстоять. Надо биться за наших ребят, попытаться добиться допуска до нынешней Олимпиады, ведь мы точно знаем, что все наши спортсмены кристально чистые и никогда не нарушали антидопинговых правил. Очень ждали окончательного вердикта, переживали, болели. Отпразднуем решение CAS чаем с конфетами. Реакция любого спортсмена на сегодняшние события — праздничная», — сказал Крянин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее оправданный лыжник Никита Крюков обратился к иностранцам, которые делили медали России на ОИ в Сочи.

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