Оправданный лыжник Крюков обратился к иностранцам, которые делили медали России на ОИ в Сочи

Российский лыжник Никита Крюков назвал удовлетворение Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) первой победой России.

«Это можно назвать первой победой России. Самое обидное, что мы позволили с собой так поступить. Особенно неприятно ребятам, которые были отстранены больше года. Сколько им пришлось вытерпеть и перенести. Это, безусловно, победа России. А маленькая или большая — пусть решает каждый сам для себя», — цитирует Крюкова «Чемпионат».

Он также сделал обращение к иностранным спортсменам, которые радовались лишению россиян медалей, завоёванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«Лично я смог отстоять своё честное имя. Все иностранцы, которые радовались, когда нас отстранили, и поделили сочинские медали, пусть сидят нервно в сторонке и наслаждаются своими завоёванными местами», — заявил Крюков.

Ранее Крюков поделился эмоциями после объявления решения CAS.