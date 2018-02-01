Лыжник Крюков поделился эмоциями после объявления решения CAS

Лыжник Никита Крюков поделился эмоциями после объявления решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) об оправдании 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

«Новость о решении CAS узнал сразу после тренировки. Пришёл в раздевалку, переоделся и услышал как звонит телефон. И тут начался шквал поздравлений, сообщений и звонков. Не буду лукавить, это самая радостная новость за последнее время. Ещё не успел связаться даже с тренером и руководством», — сказал Крюков в эксклюзивном интервью RT.

Лыжник отметил, что решение CAS облегчило ему жизнь.

«В спортивном плане дышать стало легче, есть чёткое понимание, к чему я теперь могу готовиться, ведь все обвинения сняты. Но для того чтобы начать двигаться, всё обсудим и взвесим, выберем путь, по которому начнём двигаться», — заявил Крюков.

Ранее российская скелетонистка Ольга Потылицына, отстранённая от Олимпийских игр, поделилась впечатлениями от удовлетворённой CAS апелляции относительно 28 российских спортсменов.