Лыжник Крюков поделился эмоциями после объявления решения CAS

Короткая ссылка
Лыжник Никита Крюков поделился эмоциями после объявления решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) об оправдании 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр.

«Новость о решении CAS узнал сразу после тренировки. Пришёл в раздевалку, переоделся и услышал как звонит телефон. И тут начался шквал поздравлений, сообщений и звонков. Не буду лукавить, это самая радостная новость за последнее время. Ещё не успел связаться даже с тренером и руководством», — сказал Крюков в эксклюзивном интервью RT.

Лыжник отметил, что решение CAS облегчило ему жизнь.

«В спортивном плане дышать стало легче, есть чёткое понимание, к чему я теперь могу готовиться, ведь все обвинения сняты. Но для того чтобы начать двигаться, всё обсудим и взвесим, выберем путь, по которому начнём двигаться», — заявил Крюков.

Ранее российская скелетонистка Ольга Потылицына, отстранённая от Олимпийских игр, поделилась впечатлениями от удовлетворённой CAS апелляции относительно 28 российских спортсменов.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru