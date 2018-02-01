Отстранённая от ОИ Потылицына — о решении CAS: ощущение, что это день рождения

Российская скелетонистка Ольга Потылицына, отстранённая от Олимпийских игр, поделилась впечатлениями от удовлетворённой Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции относительно 28 российских спортсменов.

«Конечно, это праздник. Мне поступает масса звонков и сообщений с поздравлениями. Ощущение, что это день рождения. Счастью нет предела. Сидела на официальном сайте CAS и смотрела в прямом эфире. Тут же начали с ребятами списываться из команды, кого также оправдали. Начали друг друга поздравлять и радоваться», — рассказала Потылицына в эксклюзивном интервью RT.

Россиянка рассказала, за счёт чего, по её мнению, удалось добиться оправдания.

«Мы же были на слушаниях дел, и после них у нас оставались положительные впечатления. Разбор дел в CAS существенно отличался от показаний, которые мы давали комиссии Дениса Освальда, когда нас просто обвиняли во всём. А здесь не только нам задавали вопросы и внимательно слушали, но и позволяли апеллировать, самим уточнять какие-то нюансы. Думаю, судьи внимательно выслушали и приняли во внимание наши позиции», — добавила Потылицына.

Ранее Международный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением относительно участия оправданных CAS российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане.