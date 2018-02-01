Отстранённая от ОИ Потылицына — о решении CAS: ощущение, что это день рождения

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Российская скелетонистка Ольга Потылицына, отстранённая от Олимпийских игр, поделилась впечатлениями от удовлетворённой Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции относительно 28 российских спортсменов.

«Конечно, это праздник. Мне поступает масса звонков и сообщений с поздравлениями. Ощущение, что это день рождения. Счастью нет предела. Сидела на официальном сайте CAS и смотрела в прямом эфире. Тут же начали с ребятами списываться из команды, кого также оправдали. Начали друг друга поздравлять и радоваться», — рассказала Потылицына в эксклюзивном интервью RT. 

Россиянка рассказала, за счёт чего, по её мнению, удалось добиться оправдания.

«Мы же были на слушаниях дел, и после них у нас оставались положительные впечатления. Разбор дел в CAS существенно отличался от показаний, которые мы давали комиссии Дениса Освальда, когда нас просто обвиняли во всём. А здесь не только нам задавали вопросы и внимательно слушали, но и позволяли апеллировать, самим уточнять какие-то нюансы. Думаю, судьи внимательно выслушали и приняли во внимание наши позиции», — добавила Потылицына.

Ранее Международный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением относительно участия оправданных CAS российских спортсменов в ОИ-2018 в Пхёнчхане.

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