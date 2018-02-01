Легков: решение CAS вызвало смешанные эмоции

Российский лыжник Александр Легков прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который оправдал россиянина и вернул ему золотую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Первая по-настоящему хорошая новость за последние два года. Но эмоции вызвала смешанные: здесь и слёзы, и радость, и опустошение. Что дальше? Пока не могу сказать. Но сегодня поменялось многое, год и один месяц жить в таком режиме было непросто. Конечно, сейчас нужно время на осмысление того, что произошло. А дальше будем решать, как действовать», — сказал Легков в эксклюзивном интервью RT.

Ранее тренер Маркус Крамер заявил, что Легков сейчас самый счастливый человек на свете.