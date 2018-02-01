Тренер Крамер: Легков сейчас самый счастливый человек на свете

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Тренер Маркус Крамер рад положительному решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) относительно российских спортсменов.

CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстранённых от Олимпийских игр. В их числе лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева.

«Я очень рад за ребят, это реально великий день. Все очень рады этому решению, поскольку мы всегда знали, что мы чистые и всего добились без допинга. Сегодня у нас будет большая вечеринка», — цитирует Крамера ТАСС.

Наставник также отметил, что Александр Легков является самым счастливым человеком на данный момент.

«У Легкова сейчас словно вторая жизнь начинается, он сейчас, думаю, счастливейший человек на свете», — добавил Крамер.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял справедливое решение.

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