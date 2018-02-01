ОКР попросил МОК до 2 февраля направить приглашения на ОИ 15 оправданным спортсменам

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Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой выслать индивидуальные приглашения для участия в зимних Играх-2018 года для 15 спортсменов, оправданных решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

«МОК должен вернуться к рассмотрению вопроса об участии этих спортсменов в Играх в соответствии с решением CAS. ОКР обращается в МОК и убедительно просит не позднее 2 февраля направить индивидуальные приглашения следующим спортсменам: Александру Третьякову, Александру Легкову, Елене Никитиной, Марии Орловой, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артёму Кузнецову, Татьяне Ивановой, Виктории Демченко и Сергею Чудинову», — приводит ТАСС слова вице-президента ОКР Станислава Позднякова.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

Ранее сообщалось, что МОК оспорит решения CAS в Федеральном суде Швейцарии.

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